В Новосибирская область продолжит восстановление района в ЛНР, несмотря на военное положение

Фото: правительство НСО

Ранее власти Новосибирской области получили шефство над Беловодским районом ЛНР.

Власти Новосибирской области продолжат восстановление Беловодского района ЛНР, несмотря на то, что в регионе ввели военное положение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

«Нет, мы практически все выполнили, занимаемся пуском газа. Это [введение военного положения в ЛНР] никак не повлияет. Мы просто передаем это на баланс местным властям, они этим оборудованием в дальнейшем будут пользоваться», — отметил Денис Архипов.

Отметим, ранее Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом Луганской народной республики. Специалисты планируют восстановить инфраструктуру района и систему теплоснабжения к началу отопительного сезона. В министерстве ЖКХ утверждают, что работы уже завершены на 38 объектах, к газоснабжению осталось подключить 12 объектов.

Напомним, новосибирские врачи продолжают работу в Беловодском районе ЛНР.