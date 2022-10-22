В Новосибирске предприятие "Рыбный хит" увеличило объёмы производства в 1,5 раза по нацпроекту

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

"Рыбный хит" является одним из ведущих предприятий Новосибирска: буквально за полгода объёмы его производства выросли на 42%.

Улучшения в работе предприятия в Федеральном центре компетенций наблюдают в последние полгода, когда компания работает в рамках национального проекта "Производительность труда". За это время выработка увеличилась на 42%.

Накануне предприятие посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он оценил уровень обучения и переобучения сотрудников. "Рыбний хит" стал примером в своей отрасли в области работы с персоналом и логистики.

«В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» – одна из таких. Согласно внедренному механизму работы, те продукты, которые изготавливаются на производстве, сразу из печей, из засолочных камер поступают на полки магазинов»,

– отметил Андрей Травников.

Увеличить объёмы переработки удалось благодаря автоматизации процесса, при этом нагрузка на персонал не увеличилась. Так до работы с экспертами ФЦК в кулинарном цехе «Рыбный хит» производил по 309 тонн продукции в месяц, а после – 437 тонн.

Напомним, на этой неделе в Сочи отметили лучшие предприятия России, показавшие хорошие результаты в области реализации нацпроекта "Производительность труда".