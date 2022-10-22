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В Новосибирске специалисты Минцифры починили "Электронную школу"

Фото В Новосибирске специалисты Минцифры починили "Электронную школу"
Фото В Новосибирске специалисты Минцифры починили "Электронную школу"

Коллаж Сиб.фм: использован скриншот при загрузке ресурса и фото Густаво Зырянова

После трёхдневной поломки сервиса "Электронная школа" в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области заявили, что неполадки устранены.

Родители новосибирских школьников со среды жаловались на то, что "лежит" сервис "Электронная школа". Мамы не могли зайти ни в электронный дневник, ни в другие разделы на портале.

«Как не зайдёшь в приложение – доступа нет, сайт постоянно лежит. Когда делать уроки? Ночью? Сплошные проблемы»,

— рассказывает мама школьника Анастасия.

О поломках сервиса рассказывали родители школьников из школы №214, лицея №9 и школы №113. В Минцифры, которое занимается техническим обслуживанием сервиса, попросили дать на устранение неполадок три дня.

Уже к вечеру пятницы, 21 октября, в министерстве заявили, что сервис починили и он теперь будет работать в штатном режиме. Для поддержки работы портала следует чистить кэш в браузере и отключать VPN.

Впрочем, родители школьников нашли своё объяснение трёхдневной поломке: учителя дали задания школьникам — заполнить раздел "Портфолио" до понедельника. Возможно, сервис просто не выдержал такую нагрузку по всей России.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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