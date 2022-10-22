В новосибирском главке МЧС рассказали о гибели 30 детей на пожаре

Фото СУ СКР по Новосибирской области

С начала осени в России на пожарах погибли 30 детей. В ГУ МЧС разных регионов боятся обострения ситуации с приходом холодов, поэтому предупреждают о рисках.

Самый трагический случай произошёл 15 октября в Шарыповском районе Красноярского края. Там жертвами огненной стихии стали четверо маленьких детей – двухлетний ребёнок и младенец погибли. Это произошло из-за того, что 32-летняя женщина закрыла малышей дома одних и ушла. Сейчас в отношении матери возбуждено уголовное дело.

"В полдень того же дня ребенок погиб в огне в Плесецком районе Архангельской области. О пожаре в частном доме сообщил очевидец. Огнеборцы прибыли на место через пять минут. К этому времени двухквартирный деревянный дом уже горел открытым пламенем по всей площади. Пятилетнего мальчика, запертого мамой внутри, спасти не удалось",

– добавили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ещё одна трагедия произошла в селе Синда Нанайского района Хабаровского края – там 18 октября погибли сразу четыре ребёнка в возрасте от года и до 14 лет. Здесь также ищут виновных, возбуждены уголовные дела.

"МЧС России призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности в быту. Быть внимательными при использовании обогревательного оборудования, не оставлять их без присмотра. Не доверять растопку печей несовершеннолетним. Нельзя оставлять детей без присмотра одних дома!" – резюмировали в областном главке МЧС.

В ведомстве отметили, что в случае обнаружения пожара нужно моментально звонить в пожарную охрану по телефонам – 101 или 112. Так в минувшую пятницу своевременное реагирование службы спасло жителей 11-этажки в центре Новосибирска.