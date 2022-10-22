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В зоопарке на Алтае свинья покусала ребёнка из Новосибирска

Фото В зоопарке на Алтае свинья покусала ребёнка из Новосибирска
Фото В зоопарке на Алтае свинья покусала ребёнка из Новосибирска

Фото: Pixabay.com

Свинья укусила ребенка из Новосибирска в зоопарке «Лохматая ферма» на Алтае.

В Чемальском районе республики Алтай свинья в контактном зоопарке покусала ребёнка из Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Инцидент произошёл в зоопарке «Лохматая ферма» на прошлой неделе.

Сообщается, что новосибирского ребёнка свинья укусила за руку.

В Роспотребнадзоре не рассказали подробностей инцидента. Также не сообщается о состоянии ребёнка. При этом в ведомстве отметили, что родители покусанного ребёнка решили не обращаться в руководство контактного зоопарка с претензиями.

«Лохматая ферма» — это контактный зоопарк на Чемальском тракте. Там содержатся различные птицы и животные, такие как павлины, страусы, верблюды, еноты и другие.

Напомним, ранее в Новосибирске семьям мобилизованных пообещали бесплатный вход в зоопарк.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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