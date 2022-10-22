В зоопарке на Алтае свинья покусала ребёнка из Новосибирска

Фото: Pixabay.com
Свинья укусила ребенка из Новосибирска в зоопарке «Лохматая ферма» на Алтае.
В Чемальском районе республики Алтай свинья в контактном зоопарке покусала ребёнка из Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Инцидент произошёл в зоопарке «Лохматая ферма» на прошлой неделе.
Сообщается, что новосибирского ребёнка свинья укусила за руку.
В Роспотребнадзоре не рассказали подробностей инцидента. Также не сообщается о состоянии ребёнка. При этом в ведомстве отметили, что родители покусанного ребёнка решили не обращаться в руководство контактного зоопарка с претензиями.
«Лохматая ферма» — это контактный зоопарк на Чемальском тракте. Там содержатся различные птицы и животные, такие как павлины, страусы, верблюды, еноты и другие.
Напомним, ранее в Новосибирске семьям мобилизованных пообещали бесплатный вход в зоопарк.
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