Четыре признака скорого инфаркта, которые проявляются во сне

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«Пламенный мотор» человеческого тела не замолкает ни на секунду. Зачастую мы его беспощадно губим стрессами, алкоголем и другими вредностями. Но сердце продолжает работать и постоянно посылает нам сигналы в случае бедствия. Оно ждёт до последней минуты, что хозяин его услышит и одумается.

Врачи стараются

Кардиологи неустанно трудятся над исследованиями ранних признаков инфаркта миокарда.

Явные симптомы инфаркта миокарда:

· одышка,

· боль в области сердца,

· нарушение сердечного ритма,

· шок.

В группе риска находятся люди, которые ведут нездоровый образ жизни, пациенты с предрасположенностью к порокам и с хроническими заболеваниями сердца.

Инфаркт может случится ночью

Распознать приближение инфаркта можно заранее. Кардиологи выявили четыре признака, на которые стоит обратить внимание, особенно ночью.

Ночные предвестники инфаркта:

1). болевые ощущения в верхней части живота, которые часто путают с заболеванием желудка (такие боли могут появиться за несколько дней до начала сердечного приступа),

2). стеснение в горле и шее (затруднённое дыхание сопровождаются повышенным потоотделением),

3). зубная боль и болевые ощущения в области челюсти в сопровождении с потливостью,

4). боль в верхних конечностях и левом плече.