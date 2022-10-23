Четыре признака скорого инфаркта, которые проявляются во сне

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«Пламенный мотор» человеческого тела не замолкает ни на секунду. Зачастую мы его беспощадно губим стрессами, алкоголем и другими вредностями. Но сердце продолжает работать и постоянно посылает нам сигналы в случае бедствия. Оно ждёт до последней минуты, что хозяин его услышит и одумается.
Кардиологи неустанно трудятся над исследованиями ранних признаков инфаркта миокарда.
Явные симптомы инфаркта миокарда:
· одышка,
· боль в области сердца,
· нарушение сердечного ритма,
· шок.
В группе риска находятся люди, которые ведут нездоровый образ жизни, пациенты с предрасположенностью к порокам и с хроническими заболеваниями сердца.
Распознать приближение инфаркта можно заранее. Кардиологи выявили четыре признака, на которые стоит обратить внимание, особенно ночью.
Ночные предвестники инфаркта:
1). болевые ощущения в верхней части живота, которые часто путают с заболеванием желудка (такие боли могут появиться за несколько дней до начала сердечного приступа),
2). стеснение в горле и шее (затруднённое дыхание сопровождаются повышенным потоотделением),
3). зубная боль и болевые ощущения в области челюсти в сопровождении с потливостью,
4). боль в верхних конечностях и левом плече.
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