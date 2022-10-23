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Экстремальный ветер до 28 м/с ожидается в Новосибирске 23 октября

Фото Экстремальный ветер до 28 м/с ожидается в Новосибирске 23 октября
Фото Экстремальный ветер до 28 м/с ожидается в Новосибирске 23 октября

ГУ МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре до 28 метров в секунду 23 октября.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирске и районах области ожидается очень сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днем по области и в г. Новосибирск ожидается очень сильный ветер 25-28 м/с", — говорится в сообщении.

Фото Экстремальный ветер до 28 м/с ожидается в Новосибирске 23 октября 2

Спасатели призвали родителей следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, жителей призвали не ставить авто под ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Не исключено падение рекламных щитов, проводов, элементов кровли.

"Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999", — напомнили в ведомстве.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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