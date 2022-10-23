Это будет прорыв: ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года

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Невероятно, но факт — технология вакцины от COVID-19 поможет в разработать вакцину от рака. Такое смелое заявление сделали специалисты биотехнологической немецкой фирмы BioNTech, которые в партнерстве с Pfizer разработала мРНК-препарат против коронавирусной инфекции.

Прорывное заявление

«Мы совершили прорыв. Да, мы чувствуем, что лекарство от рака находится в наших руках. Мы считаем, что в широком доступе вакцина может появиться уже до 2030 года. Она научит организм распознавать и атаковать раковые клетки с помощью технологии мРНК», — открыто заявили Угур Шахин и Озлем Тюреджи, соучредители компании BioNTech.

Неоднозначная помощь ковида

Исследования и поиск вакцины против рака шли давно, уточняет издание The Guardian. Но вспышка коронавирусной инфекции на планете отвлекла все силы учёных умов на себя. Но при этом работа в ковидные времена помогла ученым компании лучше понять, как иммунная система людей реагирует на мРНК-вакцины, это должно помочь и новым разработкам.

Как вакцина победит онкологию

Принцип действия мРНК-вакцины от ковида «перепрофилируют» — препарат будет заставлять иммунную систему искать и уничтожать раковые клетки. В нее вместо кода для вирусов «встроят» генетические инструкции для раковых антигенов — белков, которые находятся на поверхности опухолевых клеток, заверили учёные.

Вакцина пока учится

На сегодняшний день компания BioNTech располагает несколькими противораковыми вакцинами. Они уже проходят клинические испытания. Эти вакцины будут эффективны против рака кишечника, меланомы и некоторых других. Но есть и сложности — например, как «обучить» вакцину целиться именно в раковые клетки, а не в здоровые ткани.

Революция в онкологии

Она уже не за горами. Онкологи всего мира затаили дыхание в предвкушении итогов исследований: «Каждый год появляются всё новые эффективные препараты против рака, и уже скоро мы будем иметь такую же картину, как было с инфекциями, когда появились антибиотики», заявил российский врач-онколог Илья Фоминцев.

А нам, обывателям, остаётся только ждать и помнить, один из главных факторов риска развития онкологии — избыточный вес, то есть ожирение.