Это будет прорыв: ученые пообещали создать вакцину от рака до 2030 года

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Невероятно, но факт — технология вакцины от COVID-19 поможет в разработать вакцину от рака. Такое смелое заявление сделали специалисты биотехнологической немецкой фирмы BioNTech, которые в партнерстве с Pfizer разработала мРНК-препарат против коронавирусной инфекции.
«Мы совершили прорыв. Да, мы чувствуем, что лекарство от рака находится в наших руках. Мы считаем, что в широком доступе вакцина может появиться уже до 2030 года. Она научит организм распознавать и атаковать раковые клетки с помощью технологии мРНК», — открыто заявили Угур Шахин и Озлем Тюреджи, соучредители компании BioNTech.
Исследования и поиск вакцины против рака шли давно, уточняет издание The Guardian. Но вспышка коронавирусной инфекции на планете отвлекла все силы учёных умов на себя. Но при этом работа в ковидные времена помогла ученым компании лучше понять, как иммунная система людей реагирует на мРНК-вакцины, это должно помочь и новым разработкам.
Принцип действия мРНК-вакцины от ковида «перепрофилируют» — препарат будет заставлять иммунную систему искать и уничтожать раковые клетки. В нее вместо кода для вирусов «встроят» генетические инструкции для раковых антигенов — белков, которые находятся на поверхности опухолевых клеток, заверили учёные.
На сегодняшний день компания BioNTech располагает несколькими противораковыми вакцинами. Они уже проходят клинические испытания. Эти вакцины будут эффективны против рака кишечника, меланомы и некоторых других. Но есть и сложности — например, как «обучить» вакцину целиться именно в раковые клетки, а не в здоровые ткани.
Она уже не за горами. Онкологи всего мира затаили дыхание в предвкушении итогов исследований: «Каждый год появляются всё новые эффективные препараты против рака, и уже скоро мы будем иметь такую же картину, как было с инфекциями, когда появились антибиотики», заявил российский врач-онколог Илья Фоминцев.
А нам, обывателям, остаётся только ждать и помнить, один из главных факторов риска развития онкологии — избыточный вес, то есть ожирение.
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