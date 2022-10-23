Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам

Фото Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам
Фото Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам

Freepik, authors: PIKSEL, EllenaZ, Evgeniia Ozerkina

Пожилым гражданам увеличат размер пенсионных выплат в начале следующего года. Размер индексации станет рекордным за все последние годы.

Очередная индексация пенсий для пожилых граждан запланирована на 1 января 2023 года. Как сообщили эксперты, на эту дату запланирована индексация всех страховых выплат. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Фото Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам 2

Но рассчитывать на увеличение выплаты смогут лишь неработающие пенсионеры. Средний размер прибавки составит 1000 рублей. Таким образом, средний размер пенсии с января в России превысит сумму 22 000 рублей. Это будет максимальный показатель за все последние годы.

Размер самой индексации в январе составит 4,8%. С учетом уже проведенной в июне внеплановой индексации выплаты по итогам года станут больше на 15%. Это будет максимальная индексация страховых пенсий за всю современную историю пенсионной системы. Предыдущий рекорд был в 2015 году, тогда пенсии за год выросли на 11,4%. А в прошлом году размер индексации составил всего 6,3%.

Фото Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам 3

Как уточнили в Минтруде, повышение пенсий по итогам этого года должно на несколько процентов перекрыть уровень инфляции, который, по прогнозам экспертов, будет составлять 12,4%.

При этом в отдельных регионах размер прибавки будет больше. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет на 2000 рублей составит уже 23 313 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, кого ждет перерасчет выплат с 1 ноября. Напомним, что теперь за каждый год жизни пенсионеры будут получать по 1000 рублей, а также стало известно, когда в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о 13-й пенсии.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

1

Теги

Новосибирская область
пенсионеры
пенсия
индексация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15119
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
14915
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
14168
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13618
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13204
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12033
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
10508
Двойная пенсия в декабре 2022: в Госдуме рассказали о 13-й пенсии к Новому году