Грядет рекордная индексация пенсий в 2023 году: эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам

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Пожилым гражданам увеличат размер пенсионных выплат в начале следующего года. Размер индексации станет рекордным за все последние годы.

Очередная индексация пенсий для пожилых граждан запланирована на 1 января 2023 года. Как сообщили эксперты, на эту дату запланирована индексация всех страховых выплат. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Но рассчитывать на увеличение выплаты смогут лишь неработающие пенсионеры. Средний размер прибавки составит 1000 рублей. Таким образом, средний размер пенсии с января в России превысит сумму 22 000 рублей. Это будет максимальный показатель за все последние годы.

Размер самой индексации в январе составит 4,8%. С учетом уже проведенной в июне внеплановой индексации выплаты по итогам года станут больше на 15%. Это будет максимальная индексация страховых пенсий за всю современную историю пенсионной системы. Предыдущий рекорд был в 2015 году, тогда пенсии за год выросли на 11,4%. А в прошлом году размер индексации составил всего 6,3%.

Как уточнили в Минтруде, повышение пенсий по итогам этого года должно на несколько процентов перекрыть уровень инфляции, который, по прогнозам экспертов, будет составлять 12,4%.

При этом в отдельных регионах размер прибавки будет больше. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет на 2000 рублей составит уже 23 313 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, кого ждет перерасчет выплат с 1 ноября. Напомним, что теперь за каждый год жизни пенсионеры будут получать по 1000 рублей, а также стало известно, когда в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о 13-й пенсии.

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