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Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина показала Городовичков на борту МКС

Фото Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина показала Городовичков на борту МКС
Фото Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина показала Городовичков на борту МКС

Фото: Большой новосибирский планетарий

Новосибирский планетарий рассказал историю происхождения игрушек, которые космонавтка Анна Кикина взяла с собой на борт МКС.

Игрушки Городовички, которые космонавтка Анна Кикина взяла с собой на борт Международной космической станции, изготовили в Новосибирске. Об этом сообщили в Большом Новосибирском планетарии. Всего у Кикиной три таких Городовичка, один из которых сделали педагоги Детско-юношеского центра «Планетарий» — на фото он слева.

Фото Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина показала Городовичков на борту МКС 2

«Вместе с Анной Кикиной, первым космонавтом из Новосибирска и единственной женщиной действующего отряда космонавтов Роскосмоса, сейчас на борту Международной космической станции "гостит" один из символов нашего города — юный Городовичок! Причем не один, а целых три, которых Анне специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю», — добавили в планетарии.

Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября в 00:01 по московскому времени на корабле Crew Dragon. Экипаж миссии Crew-5 присоединился к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти.

Напомним, ранее Анна Кикина помогла коллеге подстричься на МКС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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