Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина показала Городовичков на борту МКС

Фото: Большой новосибирский планетарий

Новосибирский планетарий рассказал историю происхождения игрушек, которые космонавтка Анна Кикина взяла с собой на борт МКС.

Игрушки Городовички, которые космонавтка Анна Кикина взяла с собой на борт Международной космической станции, изготовили в Новосибирске. Об этом сообщили в Большом Новосибирском планетарии. Всего у Кикиной три таких Городовичка, один из которых сделали педагоги Детско-юношеского центра «Планетарий» — на фото он слева.

«Вместе с Анной Кикиной, первым космонавтом из Новосибирска и единственной женщиной действующего отряда космонавтов Роскосмоса, сейчас на борту Международной космической станции "гостит" один из символов нашего города — юный Городовичок! Причем не один, а целых три, которых Анне специально передали из Новосибирска, чтобы она могла взять их с собой на космическую орбиту и позже вернуть на Землю», — добавили в планетарии.

Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября в 00:01 по московскому времени на корабле Crew Dragon. Экипаж миссии Crew-5 присоединился к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту ESA (Европа) Саманте Кристофоретти.

Напомним, ранее Анна Кикина помогла коллеге подстричься на МКС.