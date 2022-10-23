Красива до безобразия: 5 особенностей женской внешности, которые раздражают мужчин

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Современные стандарты красоты, навязанные модой и поданные под соусом «это поможет вам привлечь мужчин» крайне спорны. Зачастую они несут обратный эффект и мужчины бегут врассыпную от такой «страшной» красоты.

Мнение мужчин

В таких вопросах будем опираться исключительно на мнение мужчин. Соцопросов в любых источниках великое множество – обобщим их и покажем вам «выжимку».

Рейтинг отталкивающих особенностей женской красоты

1. Донорская красота (словосочетание из уст мужчин).

Наращенные ногти, ресницы, «чужие» длинные волосы в шевелюре, татуированные брови, огромные искусственные косы – эти модные штучки в женском образе вызывают отвращение у мужчин.

2. Пухлые губы давно стали признаком дурного тона, но многих женщин это не останавливает. Другой разговор, если губы лишь немного подкорректированы инъекциями и это заметно лишь самой хозяйке, а не всему миру.

3. Яркий модный цвет волос скорее отпугнёт здравомыслящего мужчину, чем привлечёт. Далёкие от модных тенденций мужчины лишь сморщат нос, завидев симпатичную девушку с розовыми или зелёными волосами.

4. Яркий, вызывающий макияж, глубокий вырез и короткая длина – так описывают мужчины образ девушки с низкой социальной ответственностью и никогда не рассматривают её в серьёзных целях. А ведь немало женщин предпочитают описанный образ носить ежедневно в надежде найти мужа.

5. 5. Стиль over-size – мешковатая, бесформенная одежда безусловно удобная вещь, но только если вы хотите спрятаться от всего мира (попахивает комплексами). А так на про этот стиль сказал мой муж: «Не знаю, как там сейчас модно, но мне, как и моим друзьям, нравятся женственные наряды: плащики, юбочки, пальто, платья. А в огромных куртках и безразмерных джинсах девушки выглядят как подростки из неблагополучных семей, которые носят одежду с плеча брата или отца». Дело в том, что мужчины осень чувствительны к пропорциям и симметрии, так их устроила природа.