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МЧС распространило экстренное предупреждение в Новосибирской области 23 октября

Фото МЧС распространило экстренное предупреждение в Новосибирской области 23 октября
Фото МЧС распространило экстренное предупреждение в Новосибирской области 23 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание и усиление ветра до 22 метров в секунду.

Ветер с порывами до 22 метров в секунду, гололедица и похолодание до +2 градусов ожидается в Новосибирской области 23 октября, в воскресенье. О резком ухудшении погоды жителей предупредили в МЧС путём рассылки смс-сообщений.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС, 23 октября в регионе начнётся похолодание. Оно будет сопровождаться порывистым ветром со скоростью более 20 метров в секунду. В течении дня будет идти дождь с мокрым снегом.

Фото МЧС распространило экстренное предупреждение в Новосибирской области 23 октября 2

По районам Новосибирской области также ожидается сильный ветер с гололёдом на трассе. Их причиной станут ночные заморозки до — 5 градусов.

В МЧС напомнили о возможном возникновений чрезвычайных ситуаций. Речь идет о об обрыве линий связи и электропередачи из-за сильного ветра, падении плохо закреплённых конструкций, срыве кровель.

Напомним, ранее в Новосибирске появился прогноз погоды на зиму 2022 – 2023 годов. В частности, средняя температура в декабре составит -16,4 градусов днем и -8,9 ночью. В январе — -12,2 градуса днем и -20,1 градуса ночью.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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