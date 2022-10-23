Мэрия Новосибирска назвала отменённые новогодние мероприятия

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске Новый год 2023 будет отмечаться без праздничных салютов и концертной программы.

В мэрии Новосибирска рассказали о том, какие праздничные мероприятия к Новому году будут отменены.

Прежде всего, власти приняли решение отказаться от фейерверков и концерта с приглашением иногородних артистов на площади Ленина. Акцент будет сделан на семейные мероприятия и детские ёлки. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

В мэрии подчеркнули, что окончательная новогодняя программа пока не утверждена.

"Но определено, что все мероприятия будут проводиться для семейной аудитории, и в первую очередь для семей мобилизованных граждан", — уточнили в администрации.

Также ожидается приезд в Новосибирск детей из ЛНР, для них будут организованы благотворительные и культурные мероприятия.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение об отмене новогодних мероприятий.

«В сегодняшней обстановке праздничные мероприятия не должны быть вызывающими. Департамент культуры отрабатывает программу сокращения бюджетных затрат. Отказываться совсем от празднования Нового года мы считаем неправильным, все праздничные мероприятия будут направлены на детей, в том числе из освобожденных территорий», — заявил Локоть.

Несмотря на отмену новогодних мероприятий, подготовка к Новому году-2023 в городе всё же идет. В частности в Новосибирске перекроют движение транспорта по улице Ленина с 6 ноября по 10 февраля. Пешеходным станет участок от площади Ленина до улицы Урицкого — это 550 метров.

Кроме того, в сибирской столице уже определены места продажи ёлок — базары откроются с 1 декабря.