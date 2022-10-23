Международный День тещи 23 октября 2022: прикольные новые открытки и стихи для тёщи от зятя

Proprikol.ru

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи. В 2022 году торжество выпадает на 23 число. Сиб.фм публикует юморные открытки и поздравления, которые точно понравятся тёще.

С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!

Могу с уверенностью сказать, что мне с тещей невероятно повезло, а друзья мне даже завидуют. Дорогая любимая тещенька, в День Тёщи, я желаю вам самых светлых дней, крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия! Пусть в вашем доме всегда царит тепло и уют, пусть родные почаще радуют вас своими добрыми поступками, а проблемы и заботы навсегда останутся в прошлом. Поздравляю, ваш единственный зять.

Сегодня я от души и всего сердца хочу поздравить свою любимую тёщу с Днем Тёщи! Я очень вас люблю и искренне считаю, что мне несказанно с вами повезло. Я желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и исполнения задуманных мечт и желаний. Пусть у вас всегда будет прекрасное настроение и свет в душе!

Дорогая мама! Вы доверили мне красавицу-дочь, помогли нашей молодой семье мудрым советом и превзошли все мои мечты об идеальной теще! Я поздравляю вас с Днем Тёщи и желаю вам не простого счастья, но такого, какого могут быть достойны только самые лучшие, золотые люди! Пусть ваша жизнь будет сплошной чередой удивительных и прекрасных событий, пусть любовь окружает вас нежным вихрем, а солнце светит для вас особенного ласково и ярко!

От всей души и с любовью поздравляю Вас, моя уважаемая тёща, с Днём Тёщи! Хочу пожелать такие банальные, но очень нужные слова: чтоб всегда было здоровье, деньги и любовь! Всё остальное у вас есть, а чего ещё не хватает обязательно будет!

С Днём тёщи. Желаю сил и терпения, здоровья и вдохновения, оптимизма и доброты, радости и счастья. Будьте самой дорогой, любимой мамой, понимающей, заботливой тёщей. Пусть зять уважает, любит и ценит, пусть каждый день вас радует приятными событиями, улыбками близких и звонким смехом любимых внуков. Будьте озорной, молодой, ласковой, непоседливой, в общем, самой замечательной тёщенькой в мире!

С Днём тёщи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, весёлой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тёщей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!

С Днём тёщи. Желаю быть самой весёлой и озорной, самой доброй и чуткой, самой красивой и умной, самой бодрой и жизнерадостной, самой любимой и любящей тёщей на всей планете. Здоровья Вам и семейного благополучия, уважения и достатка в жизни. И пусть Ваш зять всегда Вас осыпает комплиментами и добрыми словами.

Поздравляю с Днём тёщи и от души желаю, чтобы зять на руках носил и цветы дарил, чтобы каждый день Вам дарил счастье, радость, любовь и поддержку близких. Будьте самой лучшей, доброй, заботливой, понимающей, любимой, весёлой и бойкой тёщей!

Напомним, что был опубликован календарь с выходными днями на Новый год, а также стало известно, как будут отдыхать россияне в День народного единства.