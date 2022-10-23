Три автомобиля пробили колёса на неограждённом участке снятого асфальта в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Водитель пробил два колеса в неограждённом участке снятого асфальта на дороге в Новосибирске.

На улице Фрунзе в Новосибирске автомобиль пробил 2 колеса, проехав по необозначенному участку снятого асфальта. Об этом сообщил сам пострадавший в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Наехав на острый край срезанного асфальта, автомобиль получил порезы двух покрышек и повреждения дисков. По словам водителя, «яма» не имеет никаких обозначений, а вечером ее сложно обнаружить — особенно со стороны улицы Ипподромской. Также за время ожидания ГИБДД в этом же участке дороги получили повреждения еще 2 автомобиля.

Как сообщил автор публикации, ему отказали в заведении административного дела с пояснением в виде пункта 10.1 из ПДД РФ («При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства»).

Ранее Сиб.фм сообщал, что танк повредил асфальт на Красном проспекте в Новосибирске.