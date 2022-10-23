Стали известны зарплаты игроков ХК «Сибирь»

Фото: Спорт-Экспресс, ХК «Сибирь»

Хоккеисты «Сибири» зарабатывают до 45 миллионов рублей за сезон.

Хоккеисты «Сибири» зарабатывают от 5 до 45 миллионов рублей за сезон.

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» зарабатывают от 5 до 45 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает sport-express.ru.

Общий бюджет новосибирского ХК за сезон 2021-2022 составил 481 миллион рублей с учетом командированного в ВХЛ защитника Артема Чмыхова. По меркам хоккейных клубов, это небольшие деньги.

Больше всех зарплата у легионеров клуба: Тейлор Бэк (Канада, нападающий) — 45 млн рублей за сезон, Тревор Мерфи (Канада, защитник) — 40 млн, Михал Чайковски (Словакия, защитник) — 37 млн.

Из российских игроков наибольшая сумма контракта у Александра Шарова (Россия, центральный нападающий) — 35 млн рублей за сезон. Уже следующей весной его договоренности с клубом закончатся, и для сохранения ценного игрока придется увеличивать сумму выплат.

Капитан команды, Евгений Чесалин, получает 22 млн в сезон.

Наименьшие выплаты у Антона Назаревича (6 млн), Егора Аланова (6 млн) и Тимура Ахиярова (5 млн).

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский говорил, что хотел бы добавить в состав еще одного иностранного нападающего, но с весны финансирование клуба сократили на 91 млн рублей.