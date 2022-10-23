Сумасшедшие морозы: появился точный прогноз на зиму 2022-2023 в России – мужайтесь

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Полгода плохая погода – буквально пророческая строка из песни коротко описывает прогнозы российских метеорологов на предстоящий зимний период 2022-2023.

Зима придёт рано

Если у кого-то ещё не готовы пресловутые сани, срочно позаботьтесь об этом. Зима, по заключениям синоптиков приближается к России с огромной скоростью. В Арктике уже формируется мощнейший циклонический вихрь. Он-то и принесёт ранние морозы на всю территорию страны уже в начале ноября.

Конечно, основной удар примет Крайний Север. Температура ночью там опустить до минус сорока градусов. В Сибири и на Дальнем Востоке отголоски арктического вихря охладят воздух в ноябре до минус десяти, возможно даже появление первого снежного покрова.

Климатический хаос

По словам известного специалиста в области погоды Михаила Леуса, отличительная особенность новой зимы — сильная контрастность. Значительные и затяжные оттепели будут чередоваться волнами сильного похолодания.

Поэтому немудрено, что российские синоптики ждут как морозы глубиной в минус 30-40 градусов, так и оттепели до плюсовых значений почти во всех регионах страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Хаотичные осадки

Все рекорды по количеству осадков и их неравномерности обещает побить новый холодный сезон в России. Всего за несколько дней или неделю будет выпадать месячная норма осадков. Сугробы будут вырастать на несколько десятков сантиметров в считанные дни. Не завидую нашим коммунальщикам и дорожникам!