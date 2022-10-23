Точный календарь стрижек на ноябрь 2022: лучшие и худшие дни для смены прически

Фото: pixabay.com

Научно-доказанный факт — в период роста Луны к голове человека прибывает больше жидкости, что делает локоны шелковистыми и они растут быстрее. И, наоборот, если Луна убывает, эффект противоположный. Не станем спорить с наукой, воспользуемся её достижениями.

Лунные эксперты не соврут

Ближайшая в нам планета очевидно сильно влияет на человеческий организм (одни «лунатики», бродящие по ночам, чего стоят). Поэтому, подбирая дату для похода в салон красоты, не лишним будет учесть то в каком созвездии расположено небесное тело на текущий момент. Наиболее благосклонное влияние Луны на волосы наблюдают на момент нахождения ее в знаках Девы, Тельца, Льва и Козерога. Самые плохие дни, в которые не следует ходить к парикмахеру, это когда спутник Земли в созвездии Овна или Водолея.

Определяем фазы Луны

Фазы роста ночного светила оказывают прямое влияние на внешний вид и рост локонов. Существует четыре стадии состояния Луны:

1. убывающая фаза (показано лечение локонов; стрижка поможет сменить энергетику человека, но замедлит рост волос; окрашивание не рекомендуются – результат непредсказуем);

2. новолуние (не стоит менять имидж или стричь кончики; хорошее время для ухода и оздоровительных масок; наши предки считали, что подстригание локонов на новолуние укорачивает жизнь человека);

3. растущий период (самое удачное время для стрижки и окрашивания, волосы после стрижки будут активно расти, будут выглядеть гуще и здоровее);

4. полнолуние (стрижку и окрашивание лучше всего проводить в этот день. Если есть желание полностью изменить свою жизнь, то пересмотр прически в это время – самое удачное решение. Но, если текущее положение дел полностью устраивает и нет желания ничего менять, от похода к мастеру-колористу лучше воздержаться. Тогда можно просто нанести различные маски для оздоровления локонов).

Кстати, определить лунную фазу можно самостоятельно: если концы луны острые и повернуты в левую сторону – это период роста, если смотрят вправо – убывающая.

Удачные дни для стрижки в ноябре 2022 года

· Самые благоприятные дни – 26;

· Благоприятные дни — 01, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 21, 28, 30.

Нейтральные дни ноября 2022 года

· 02, 03, 07, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 27, 29.

Нежелательные дни в ноябре 2022 года

· 06, 22, 23.

Самые неблагоприятные дни ноября 2022 года

· 04, 11, 13, 20, 25.