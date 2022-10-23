В мэрии Новосибирска рассказали о помощи жильцам общежития с сорванной крышей

Фото и видео ГУ МЧС по Новосибирской области

Власти Новосибирска готовы оказать всю необходимую помощь жильцам общежития, которое пострадало из-за ураганного ветра утром 23 октября.

В мэрии Новосибирска рассказали о мерах поддержки жильцам общежития в Ленинском районе города, с которого утром 23 октября ветром сорвало кровлю. В случае необходимости граждане могут быть размещены в муниципальный маневренный фонд.

"По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд", — сообщается в официальном тг-канале мэрии.

Также в администрации уточнили, что на месте работают городские коммунальные службы. Специальные бригады занимаются устранением последствий стихии.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 23 октября сильный ветер сорвал кровлю со здания общежития на Станционной, 8. Она упала во двор здания, а также частично на проезжую часть. Повреждены коммуникации и линии электропередачи.