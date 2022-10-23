В Новосибирске 20-летний рабочий погиб при падении с 13 этажа на стройке

Фото из паблика Инцидент в ВК

В Новосибирске рабочий погиб в результате падения с 13 этажа на стройке.

20-летний мужчина разбился при падении на стройке в Новосибирске. Здание возводится на улице Дуси Ковальчук, сообщается в группе "Инцидент" в соцсети "ВК".

Со слов родственников погибшего, на стройке, возможно, не соблюдалась техника безопасности.

"Прорабы хотят закрыть дело, нам предлагают деньги, куда нам можно обратиться", — написала родственница погибшего.

Комментарий под публикацией оставила и мать умершего рабочего. Со слов женщины, семья приехала в Новосибирск из Киргизии. Погибший был старшим сыном женщины и кормильцем в семье.

"Это мой сын Шерзод Акбаров, ему было всего 20 лет. Подрабатывал разнорабочим. Вы пишите, что он пьяный был!? О чем вы говорите, он никогда не пил. До сих пор не могу поверить, что его больше нет", — поделилась женщина.

Она добавила, что после похорон, будет разбираться с прорабом стройки, где скончался ее сын.