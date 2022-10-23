В Новосибирске женщин купила в аптеке пустую коробку с обезболивающим

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Жительница Новосибирска пожаловалась на аптеку, где ей продали пустую упаковку от лекарства.

В Новосибирске женщина рассказала об аптеке, где ей продали пустую упаковку от таблеток. Вместо обезболивающего в коробке лежала только инструкция о применении препарата. Об этом сообщается на сайте отзывов "Фламп".

Со слов сибирячки, "пустышку" она обнаружила не сразу. Выйдя из аптеки, женщина села в машину и начала распаковывать покупку. Когда же выяснилось, что лекарства внутри нет, она вернулась в аптечный пункт и попросила дать нормальную упаковку.

Однако фармацевт заявила, что "такого не может быть", поскольку все коробочки обязательно проверяются.

Когда клиента позвонила директору торговой точки, там ей сказали обратное — что упаковки медпрепаратов вообще не вскрываются.

В итоге женщина решила оставить ситуацию на совести работников аптеки и не стала писать заявление в полицию. Но отзыв на "Флампе" сибирячка все же разместила — чтобы остальные покупатели внимательнее проверяли упаковки с лекарствами.

Напомним, ранее жительница Новосибирска с прыщами на гениталиях пожаловалась на частную клинику.