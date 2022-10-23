В Новосибирске эпичный наезд Honda Fit на такси попал на видео

Фото и видео из группы "АСТ-54" в "ВК"

Эпичное столкновение автомобилей такси и Honda Fit произошло на площади Маркса в Новосибирске.

В Новосибирске попало на видео ДТП с эффектным столкновением двух иномарок на площади Маркса. Honda Fit не поделила дорогу с брендированным автомобилем такси и, пытаясь уйти от столкновения, проехала правыми колёсами по левому боку "соперника".

Инцидент был записан видеорегистратором, после чего появился в паблике "АСТ-54".

Водитель Хонды, совершивший эпичный наезд на таксиста, остановился буквально через несколько секунд.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсети. В частности, горожане предположили, что водитель Honda Fit мог смотреть в левое зеркало во врем движения по кольцу и не заметить помеху справа.

Стоит отметить, что остальные водители пропускали движущиеся справа машины.