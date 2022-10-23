В Новосибирске эвакуировали общежитие после срыва крыши ураганным ветром

Фото очевидцев в паблике "АСТ-54" в "ВК"

В Новосибирске сильный ветер сорвал крышу со здания общежития на улице Станционной утром 23 октября.

В воскресенье, 23 октября, порыв ветра частично сорвал крышу с общежития в Ленинском районе Новосибирска. Из здания на улице Станционной было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сигнал в экстренные службы поступил с 8 утра. Сообщалось, что сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного здания общежития.

"В течение пяти минут первое пожрано-спасательное подразделение прибыло на место вызова. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения", — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что эвакуация потребовалась только жилам 3 этажа.

Среди людей пострадавших нет.

На место ЧП уже приехал автобус для обогрева эвакуированных жильцов. Также у здания общежития работают коммунальщики и специалисты МЧС.