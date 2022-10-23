В Новосибирске мужчина без признаков жизни напугал детей на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска гуляющие дети обнаружили лежащего на земле мужчину, который не подавал признаков жизни.

В Новосибирске лежащий на земле мужчина напугал гуляющих детей. Подростки решили, что увидели мертвеца и сообщили о страшной находке прохожим. Об этом сообщается в паблике "Моя Первомайка" в "ВК".

Мужчина и правда не реагировал на окружающих и не подавал признаков жизни, пока к нему не решились подойти поближе.

Как выяснилось, сибиряк крепко спал на голой земле. Привести его в чувства удалось с трудом.

Комментаторы в паблике уточнили, что "дяденьку без сознания" заметили не только местные дети. Многие прохожие останавливались и пытались выяснить, не требуется ли помощь.

"Ну устал человек, прилёг отдохнуть. Чего мешаете?", — начали шутить одни подписчики паблика.

"А ведь его дома кто-то ждет, переживет", — забеспокоились другие.