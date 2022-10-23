В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в куртке Russia

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

Отряд "ЛизаАлерт Новосибирск" объявил сбор добровольцев на поиски 72-летнего Тажи Сарыглар-оол Таваевича.

В Новосибирске пропал 72-летний мужчина — Тажи Сарыглар-оол Таваевич. 23 октября пенсионер ушёл в неизвестном направлении в Ленинском районе города, сейчас о его судьбе ничего не известно.

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" уже объявили сбор добровольцев, готовых помочь в поисках мужчины.

Отмечается, что Тажи Сарыглар-оол невысокого роста — около 160 сантиметров, волосы седые. Был одет в курку с надписью Russia и серую бейсболку.

"У мужчины возможна потеря памяти", — уточнили в отряде.

"Место сбора: ул.Ватутина, д. 11. Время сбора: с 13:00 и по мере готовности экипажей.

Форма одежды: город по погоде. С собой: скотч, фонари, горячее питье, дождевики", — говорится в сообщении "ЛизаАлерт".