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В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в куртке Russia

Фото В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в куртке Russia
Фото В Новосибирске пропал 72-летний пенсионер в куртке Russia

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

Отряд "ЛизаАлерт Новосибирск" объявил сбор добровольцев на поиски 72-летнего Тажи Сарыглар-оол Таваевича.

В Новосибирске пропал 72-летний мужчина — Тажи Сарыглар-оол Таваевич. 23 октября пенсионер ушёл в неизвестном направлении в Ленинском районе города, сейчас о его судьбе ничего не известно.

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" уже объявили сбор добровольцев, готовых помочь в поисках мужчины.

Отмечается, что Тажи Сарыглар-оол невысокого роста — около 160 сантиметров, волосы седые. Был одет в курку с надписью Russia и серую бейсболку.

"У мужчины возможна потеря памяти", — уточнили в отряде.

"Место сбора: ул.Ватутина, д. 11. Время сбора: с 13:00 и по мере готовности экипажей.
Форма одежды: город по погоде. С собой: скотч, фонари, горячее питье, дождевики", — говорится в сообщении "ЛизаАлерт".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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