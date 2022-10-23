В Новосибирской области 14 530 жителей остались без света из-за непогоды

Фото: АО РЭС
В Новосибирской области 23 октября из-за шквалистого ветра с мокрым снегом происходят массовые аварийные отключения на электросетях.
Аварийные бригады РЭС обещают восстановить электроснабжение потребителей до 16 часов дня в Новосибирске и до 19 часов — в районах области. Об этом в пресс-службе компании сообщили в воскресенье, 23 октября.
Массовые аварийные отключения света в Новосибирской области происходят с утра 23 октября. Они связаны с резким ухудшением погоды — порывы ветра достигают 28 метров в секунду, при этом в районах ситуацию усугубляет мокрый снег.
По данным пресс-службы, в зону аварийного отключения попали 88 населенных пунктов.
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