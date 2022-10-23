В Новосибирской области 14 530 жителей остались без света из-за непогоды

Фото: АО РЭС

В Новосибирской области 23 октября из-за шквалистого ветра с мокрым снегом происходят массовые аварийные отключения на электросетях.

Аварийные бригады РЭС обещают восстановить электроснабжение потребителей до 16 часов дня в Новосибирске и до 19 часов — в районах области. Об этом в пресс-службе компании сообщили в воскресенье, 23 октября.

Массовые аварийные отключения света в Новосибирской области происходят с утра 23 октября. Они связаны с резким ухудшением погоды — порывы ветра достигают 28 метров в секунду, при этом в районах ситуацию усугубляет мокрый снег.

По данным пресс-службы, в зону аварийного отключения попали 88 населенных пунктов.

"Под отключение попали 88 населенных пунктов Новосибирского, Тогучинского, Колыванского, Куйбышевского, Барабинского, Мошковского, Ордынского, Здвинского районов

Новосибирской области и часть города Новосибирска, в том числе улицы Софийская, Вашавская, Хилокская, Малыгина, Учхозовская и другие", — сообщили в РЭС.

По оценке специалистов на 14:32 электроснабжение восстановлено уже в 29 населенных пунктах, в 59 еще продолжаются восстановительные работы.

"Общая численность населения, находящегося под отключением составляет 14530 человек", — добавили в организации.

На ликвидации последствий разгула стихии занято более 300 сотрудников компании.