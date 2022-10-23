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Военный самолет СУ упал на жилой дом в Иркутске

Фото Военный самолет СУ упал на жилой дом в Иркутске
Фото Военный самолет СУ упал на жилой дом в Иркутске

Фото: Telegram-канал Игоря Кобзнева

Самолет-истребитель категории СУ упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске.

В воскресенье, 23 октября, военный самолет категории СУ упал на двухэтажный дом по ул. Пржевальского в Иркутске. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино. По сообщению губернатора, на место происшествия уже прибыли все подразделения. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о падении военного самолета на жилой дом в Ейске. Он тоже относился к категории СУ, а именно СУ-34.

Также Путин наградил пилотов, экстренно посадивших самолёт с делегацией Мишустина в Чите.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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