Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу

Фото Сиб.фм
Житель Новосибирска описал процедуру пограничного контроля, который проходят мужчины в аэропорту Толмачёво перед вылетом за границу.
Новосибирец рассказал, как проходил погранконтроль в Толмачёво перед вылетом за границу 23 октября. По его словам, пограничники задавали массу вопросов, проверяли фамилию по базе, но в итоге все же допустили пассажира к полёту.
"Слышал, что сейчас некоторые мужчины сталкиваются с запретом на вылет. Особенно это касается тех, кто имеет редкую армейскую специальность и молодой возраст.
Мне 45 лет, в армии не служил, то есть очевидно, что проблем с вылетом возникнуть не должно было. Но все равно волновался",
- рассказал Сиб.фм новосибирец Игорь.
Мужчина объяснил, что летит на отдых в Турцию вместе с семьей на 2 недели. После покупки путёвки он изучил массу сайтов и форумов, где россияне обсуждают процедуру вылета.
"Волей-неволей начинаешь все это читать, смотреть — выпускают или нет, какую справку нужно взять из военкомата, читаешь истории тех, кого не выпустили", — добавил собеседник.
Он уточнил, что прямо перед ним в Толмачёво "завернули" другого пассажира.
"Парню лет 30. Долго с ним о чем-то там беседовали, а потом он просто вышел из очереди и начал кому-то звонить. Похоже, остался. И вообще сейчас процедура этого контроля стала значительно дольше", — сказал Игорь.
По его словам, неделей ранее улететь в отпуск не смог друг их семьи. Мужчине — 41 год, и он тоже не проходил военную службу.
"В итоге семья улетела, а он пошел за справкой в военкомат. И только после этого смог присоединится к родственникам. А ведь это столько хлопот — заново билеты покупать, у кого-то отпуск всего на неделю бывает", — подытожил собеседник.
Ранее директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев рассказал, можно ли покидать Россию во время частичной мобилизации. По его словам, статья 21 Закона о мобилизации предусматривает, что гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
Напомним, 19 октября на горячей линии по мобилизации жителю Новосибирска порекомендовали получить разрешение военкомата перед выездом за границу.
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