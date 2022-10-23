Жительницу Новосибирской области высмеяли за попытку купить водительские права

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В Новосибирской области женщину высмеяли за вопрос о том, где можно купить водительское удостоверение.

Жительница Искитима Новосибирской области попала под волну критики после вопроса в соцсетях о том, как и где можно купить (приобрести) водительские права.

"Добрый день, подскажите пожалуйста где в Искитиме можно (купить)приобрести водительские прова ?", — написала сибирячка (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.)

Комментаторы на вопрос женщины отреагировали агрессивно.

"Во первых для начала нужно купить мозги.!!! Если они приживутся, то тогда уже можно и подумать о водительском удостоверение. А сейчас смысла нет", — написал пользователь Егор Д.

Ещё один комментатор предложил женщине отправиться за правами в ближайший магазин.

"В Ярче, на касси, там где жувачка и призервотивы...", — скопировал он манеру письма девушки.

Как ранее писал Сиб.фм, в России появился специальный сайт, на котором можно приобрести красивые номера: цены начинаются с 20 000 рублей и достигают 1,5 миллиона рублей. В Новосибирске котируются определённые группы госномеров.