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общество

Жительницу Новосибирской области высмеяли за попытку купить водительские права

Фото Жительницу Новосибирской области высмеяли за попытку купить водительские права
Фото Жительницу Новосибирской области высмеяли за попытку купить водительские права

Фото pixabey

В Новосибирской области женщину высмеяли за вопрос о том, где можно купить водительское удостоверение.

Жительница Искитима Новосибирской области попала под волну критики после вопроса в соцсетях о том, как и где можно купить (приобрести) водительские права.

"Добрый день, подскажите пожалуйста где в Искитиме можно (купить)приобрести водительские прова ?", — написала сибирячка (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.)

Комментаторы на вопрос женщины отреагировали агрессивно.

"Во первых для начала нужно купить мозги.!!! Если они приживутся, то тогда уже можно и подумать о водительском удостоверение. А сейчас смысла нет", — написал пользователь Егор Д.

Ещё один комментатор предложил женщине отправиться за правами в ближайший магазин.

"В Ярче, на касси, там где жувачка и призервотивы...", — скопировал он манеру письма девушки.

Как ранее писал Сиб.фм, в России появился специальный сайт, на котором можно приобрести красивые номера: цены начинаются с 20 000 рублей и достигают 1,5 миллиона рублей. В Новосибирске котируются определённые группы госномеров.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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