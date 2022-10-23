Жительницу Новосибирской области высмеяли за попытку купить водительские права

Фото pixabey
В Новосибирской области женщину высмеяли за вопрос о том, где можно купить водительское удостоверение.
Жительница Искитима Новосибирской области попала под волну критики после вопроса в соцсетях о том, как и где можно купить (приобрести) водительские права.
"Добрый день, подскажите пожалуйста где в Искитиме можно (купить)приобрести водительские прова ?", — написала сибирячка (орфография и пунктуация автора сохранена, — ред.)
Комментаторы на вопрос женщины отреагировали агрессивно.
"Во первых для начала нужно купить мозги.!!! Если они приживутся, то тогда уже можно и подумать о водительском удостоверение. А сейчас смысла нет", — написал пользователь Егор Д.
Ещё один комментатор предложил женщине отправиться за правами в ближайший магазин.
"В Ярче, на касси, там где жувачка и призервотивы...", — скопировал он манеру письма девушки.
Как ранее писал Сиб.фм, в России появился специальный сайт, на котором можно приобрести красивые номера: цены начинаются с 20 000 рублей и достигают 1,5 миллиона рублей. В Новосибирске котируются определённые группы госномеров.
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