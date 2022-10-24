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Антихрист явится после кометы: россиян напугало пророчество Нострадамуса о приходе Зверя

Фото Антихрист явится после кометы: россиян напугало пророчество Нострадамуса о приходе Зверя
Фото Антихрист явится после кометы: россиян напугало пророчество Нострадамуса о приходе Зверя

Фото: pixabay.com

Давным-давно Нострадамус предсказал, что в 2022 году на Землю придет Антихрист, третий по счету. Случится это сразу после пролёта кометы. Может и совпадение, но на днях, а точнее ночью 17 октября 2022 года в нескольких регионах Сибири заметили небесное тело, пролетевшее на высокой скорости. Астрономы предполагают, что это был метеорит.

Приход Зверя предвещает комета

Эта цитата из откровений Нострадамуса наделала много шума в текущем непростом году. На фоне происходящих геополитических событий: Спецоперация, вхождение Украины в состав РФ, обозлившийся Запад и разъярённый украинский лидер и метеорит над Сибирью, слова прорицателя действительно могут изрядно напугать.

Третий Антихрист

Первым, по мнению Нострадамуса, был Наполеон, чьи имперские амбиции обошлись Европе в 2 млн загубленных жизней. Вторым стал Гитлер, погубивший 50 млн. человек.

Третьим Антихристом, якобы, должен стать некий Мабус — человек с Востока, который не является ни политиком, ни царем. Судя по описанию, это некий террорист, стремящийся запустить механизм Третьей мировой войны, которая уничтожит весь мир. Нострадамус утверждает: Мабус придет с Востока или Африки и будет иметь большие запасы оружия массового поражения и отравляющих газов.

Фото Антихрист явится после кометы: россиян напугало пророчество Нострадамуса о приходе Зверя 2

Под шумок придёт террорист

Трактовок пророчеств много и все они разные, особенно это касается точных дат, которые ни один провидец не называет, а лишь намекает на них. Самой разумной видится следующая трактовка: в то время, когда будут ссориться лидеры государств, под шумок придет террорист, который попытается захватить власть в тот год, когда пройдет комета. Таковой вполне может оказаться астероид 2022 SE37. В данный момент это небесное тело летит по направлению к Земле, но вероятность столкновения ничтожна мала, по расчётам астрономов. Однако в случае столкновения нашей планете грозит катастрофа, подобная Тунгусскому метеориту. По расчётам траектории, метеорит может упасть в Тихий океан, вызвав волну, которая смоет большую часть прибрежных городов США, Японию, а также часть российского Дальнего Востока.

Но Нострадамус вряд ли понимал разницу между кометой и метеором. А под Мабусом пророк мог подразумевать террориста Усама бен Ладена, который погиб 2 мая 2011 года, в год кометы Еленина, и это означает, что пророк ошибся на десяток лет.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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