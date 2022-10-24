«Сибфмгрупп» получил главный приз конкурса «Сибирь.ПРО» за проект «Ново-Сибирские открытия – 85»

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

В Новосибирске вручили приз авторам журналистского проекта «Ново-Сибирские открытия – 85».

Проект «Ново-Сибирские открытия – 85», над которым работал медиахолдинг «Сибфмгрупп», победил в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Сегодня наградили авторов, трудившихся над проектом.

Проект «Ново-Сибирские открытия – 85» медиахолдинга «Сибфмгрупп» победил в главной номинации «Экономика» как лучший образовательный проект.

Авторам проекта вручили приз «Лучшее СМИ среди печатных и сетевых изданий» в Сибирском федеральном округе. Тема конкурса в 2022 году называлась «Сибирь: воПРОсы устойчивого развития».

«Коллеги мои, которые посетили все районы Новосибирской области, проделали огромный труд. Это шесть месяцев бесконечных и практически ежедневных командировок. Работала большая команда: пять фотографов, видеографы», — сказала главный редактор сайта Сиб.фм Мария Машанова.

Материалы проекта «Ново-Сибирские открытия – 85» рассказывают о туристических маршрутах Новосибирской области, достопримечательностях и достижениях территорий, а также о жителях. Это серия материалов, каждый из которых рассказывает об одном из районов области.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области. Генеральный партнер проекта – АО «Искитимцемент». Официальные партнеры проекта – федеральный мобильный оператор Yota, Новосибирскэнергосбыт, приложение для оплаты ЖКХ – ПЛАТОСФЕРА, АО «Новосибирскавтодор».