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общество

Более 100 рабочих бригад восстановили подачу электроэнергии после урагана в Новосибирской области

Фото Более 100 рабочих бригад восстановили подачу электроэнергии после урагана в Новосибирской области
Фото Более 100 рабочих бригад восстановили подачу электроэнергии после урагана в Новосибирской области

Фото nso.ru

На еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств рассказали о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, прошедшем в Новосибирской областью 22-23 октября.

Подача электроэнергии после урагана по всей территории региона была восстановлена в первый день. Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришёлся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад, к концу дня эти работы в основном были завершены. На утро понедельника без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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электричество
ураган
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