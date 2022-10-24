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общество

Болит горло: врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды

Фото Болит горло: врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды
Фото Болит горло: врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды

Freepik, authors: macniak, Dobrila Vignjevic, AegeanBlue

Осень – самый сезон для распространения и обострения вирусных заболеваний. В частых случаях заболевание начинается с воспаления верхних дыхательных путей. Доктор-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, как справиться с острой болью в горле.

По словам врача-эндокринолога, причины воспалительных заболеваний ротоглотки могут быть разные, в том числе бактериальная или вирусная инфекция. Но в любом случае одним из самых эффективных средств, которые можно назначить без осмотра врача — полоскание.

«Можно с йодинолом, хлоргексидином, соком алоэ, солью и/или содой», — рекомендует Павлова.

Фото Болит горло: врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды 2

Как уточнила старший научный сотрудник, можно использовать местные анестезирующие и противовоспалительные средства — рассасывать аптечные пастилки с шалфеем или эвкалиптом, использовать спреи.

Также во время простуды часто возникает головная боль. Справиться с ней можно не только с помощью обезболивающих препаратов, но и обильного питья.

«Головная боль может быть следствием интоксикации организма. Надо пить много теплой воды с лимоном. И можно что-нибудь обезболивающее, что помогает», — отметила Зухра Павлова.

Фото Болит горло: врач рассказал, как быстро вылечить ангину и красные гланды 3

Боль в горле может также сопровождать ангину — она характеризуется сильным, часто гнойным воспалением миндалин. И в случае ангины местного воздействия — полосканий и анестетиков — может оказаться недостаточно, предупреждает доктор.

«Помните, что ангина опасное заболевание с возможными очень тяжелыми последствиями. Как говорят в народе: «Каждая пережитая ангина оставит рубец на сердце». Поэтому обратитесь к врачу», — настаивает врач.

Ранее Сиб.фм писал о том, как распознать смертельную болезнь. Напомним, как новый вирус маскируется под обычное ОРВИ, а также мы публиковали пять советов для родителей, у которых часто болеют дети.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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