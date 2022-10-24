Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов

Фото: «Балтика»

Деканы агроинженерных факультетов 30 российских вузов познакомились с производственным комплексом завода «Балтика-Новосибирск» и его опытом сотрудничества с университетами. Итогом этой встречи стала договоренность о расширенном формате экскурсионных туров для студентов аграрных вузов.

Всероссийский семинар-совещание, посвященный трансформации агроинженерного образования, состоялся в Новосибирске с 18 по 21 октября. Участниками семинара стали деканы агроинженерных факультетов вузов из Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Белгорода, Челябинска, Пензы, Оренбурга, Иркутска, Саратова, Благовещенска и других городов России.

Побывав на крупнейшем предприятии пивоваренной отрасли региона, представители высшей школы обсудили с руководством завода возможности сотрудничества в сфере подготовки кадров для пивоваренной индустрии и смежных отраслей. «Балтика» — один из крупнейших работодателей в отрасли. На ее производственных площадках трудятся 8400 человек, и компания заинтересована в высококлассных специалистах.

Александр Вершинин, директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток: «Аграрные вузы нашей страны — поставщики квалифицированных кадров. Выпускники этих вузов работают на всех наших заводах, и для нас крайне важно развивать сотрудничество в этой сфере. У компании есть большой опыт работы со студентами — они проходят производственную практику в подразделениях, участвуют в программах стажировок. Кроме того, мы делимся своей профессиональной экспертизой в рамках экскурсионного проекта для профильных вузов и готовы предоставлять студентам возможность более подробно знакомиться с технологическими процессами в рамках расширенного формата экскурсионных туров».

Сотрудниками «Балтики» могут стать выпускники аграрных вузов по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания из растительного сырья», «Технология бродильных производств». На новосибирском заводе работают 45 выпускников агровузов — в основном, Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Кемеровского технологического института пищевой промышленности (КемТИПП, в составе КемГУ).

Юрий Гуськов, директор Инженерного института Новосибирского государственного аграрного университета: «Перед аграрными вузами сегодня стоят амбициозные задачи по подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Обмен опытом с коллегами из перерабатывающих отраслей в рамках подобных встреч — это отличная возможность на практике познакомиться, где и с кем будут работать наши выпускники и какой уровень профессиональной подготовки мы должны им обеспечить».

Значительный потенциал сотрудничества в сфере подготовки кадров обусловлен и тем, что одно рабочее место в пивоваренной отрасли создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях (сельское хозяйство, производство упаковки, торговля, транспортные перевозки, производство торгового оборудования и др.). Так, в Сибирском федеральном округе более 30 компаний — поставщиков материалов и услуг — являются партнерами завода «Балтика-Новосибирск». При этом сельскохозяйственный сектор обеспечивает компанию основной сырьевой базой. Только в 2021 году новосибирская площадка компании переработала более 37 тысяч тонн солода и пивоваренного ячменя. «Балтика» на 100 процентов обеспечена солодом российского производства. В рамках собственной агропрограммы компания сотрудничает с 54 хозяйствами в 14 субъектах РФ. Таким образом, подготовка высококлассных специалистов для АПК — одна из важнейших задач в части обеспечения стабильной работы пивоваренной отрасли.