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Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов

Фото Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов
Фото Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов

Фото: «Балтика»

Деканы агроинженерных факультетов 30 российских вузов познакомились с производственным комплексом завода «Балтика-Новосибирск» и его опытом сотрудничества с университетами. Итогом этой встречи стала договоренность о расширенном формате экскурсионных туров для студентов аграрных вузов.

Всероссийский семинар-совещание, посвященный трансформации агроинженерного образования, состоялся в Новосибирске с 18 по 21 октября. Участниками семинара стали деканы агроинженерных факультетов вузов из Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Белгорода, Челябинска, Пензы, Оренбурга, Иркутска, Саратова, Благовещенска и других городов России.

Побывав на крупнейшем предприятии пивоваренной отрасли региона, представители высшей школы обсудили с руководством завода возможности сотрудничества в сфере подготовки кадров для пивоваренной индустрии и смежных отраслей. «Балтика» — один из крупнейших работодателей в отрасли. На ее производственных площадках трудятся 8400 человек, и компания заинтересована в высококлассных специалистах.

Фото Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов 2

Александр Вершинин, директор дивизиона по операционной деятельности Сибирь и Дальний Восток: «Аграрные вузы нашей страны — поставщики квалифицированных кадров. Выпускники этих вузов работают на всех наших заводах, и для нас крайне важно развивать сотрудничество в этой сфере. У компании есть большой опыт работы со студентами — они проходят производственную практику в подразделениях, участвуют в программах стажировок. Кроме того, мы делимся своей профессиональной экспертизой в рамках экскурсионного проекта для профильных вузов и готовы предоставлять студентам возможность более подробно знакомиться с технологическими процессами в рамках расширенного формата экскурсионных туров».

Сотрудниками «Балтики» могут стать выпускники аграрных вузов по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания из растительного сырья», «Технология бродильных производств». На новосибирском заводе работают 45 выпускников агровузов — в основном, Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Кемеровского технологического института пищевой промышленности (КемТИПП, в составе КемГУ).

Фото Деканы аграрных вузов страны используют опыт «Балтики» для улучшения профессиональной подготовки студентов 3

Юрий Гуськов, директор Инженерного института Новосибирского государственного аграрного университета: «Перед аграрными вузами сегодня стоят амбициозные задачи по подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Обмен опытом с коллегами из перерабатывающих отраслей в рамках подобных встреч — это отличная возможность на практике познакомиться, где и с кем будут работать наши выпускники и какой уровень профессиональной подготовки мы должны им обеспечить».

Значительный потенциал сотрудничества в сфере подготовки кадров обусловлен и тем, что одно рабочее место в пивоваренной отрасли создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях (сельское хозяйство, производство упаковки, торговля, транспортные перевозки, производство торгового оборудования и др.). Так, в Сибирском федеральном округе более 30 компаний — поставщиков материалов и услуг — являются партнерами завода «Балтика-Новосибирск». При этом сельскохозяйственный сектор обеспечивает компанию основной сырьевой базой. Только в 2021 году новосибирская площадка компании переработала более 37 тысяч тонн солода и пивоваренного ячменя. «Балтика» на 100 процентов обеспечена солодом российского производства. В рамках собственной агропрограммы компания сотрудничает с 54 хозяйствами в 14 субъектах РФ. Таким образом, подготовка высококлассных специалистов для АПК — одна из важнейших задач в части обеспечения стабильной работы пивоваренной отрасли.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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студенты
вузы
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