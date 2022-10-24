Депутат Госдумы из Новосибирска прокомментировал слова телеведущего Красовского о «сжигании детей»

Фото: Instagram Антона Красовского / страница ВК Дмитрия Савельева

Депутат Госдумы из Новосибирска Дмитрий Савельев раскритиковал телеведущего RT Красовского за высказывание о детях.

Дмитрий Савельев прокомментировал слова Антона Красовского, который призвал «топить и сжигать» несовершеннолетних, которых воспитывают в ненависти к России.

Ранее сотрудник RT оказался в центре скандала из-за слов про украинских детей. После этого ведущий извинился перед теми, кого задело это высказывание.

Следом редактор RT Маргарита Симонян заявила о прекращении сотрудничества с Красовским. Он назвала его слова «омерзительными».

Также депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев прокомментировал заявление журналиста в соцсетях.

«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания – преступление», — заявил депутат.

С его слов, человек, совершающий такие поступки, должен быть наказан по всей строгости закона.

Ранее Сиб.фм писал о том, что журналист и гей-активист Антон Красовский сравнил «антипрививочников» с дезертирами.