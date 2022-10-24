«Доброе сердце»: в Новосибирске отметили День опекуна

Фото предоставлены департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска

Большой праздник состоялся для приемных родителей и их детей. Мероприятие прошло в музее ретротехники «Галерея времени», где замещающие семьи получили подарки и смогли поучаствовать в разных экскурсиях и мастер-классах.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие представители различных государственных структур. Праздник открыл мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, также приветственные слова прозвучали от Надежды Болтенко, уполномоченной по правам ребёнка в НСО, Ольги Незамаевой, начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, Николая Тямина, заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска, заслуженного работника службы защиты населения Российской Федерации и представителя Новосибирской епархии, протоиерея Иакова. Кроме того, на мероприятии присутствовали главы администраций районов города, руководители общественных организаций и благотворительных фондов и специалисты сферы опеки и попечительства города Новосибирска.

День опекуна департамент по социальной политике мэрии Новосибирска традиционно проводит с 2005 года, но такое место выбрано впервые. По словам мэра города Новосибирска, Анатолия Локоть, площадка выбрана неслучайно. «Музей посвящён истории нашей Родины. Здесь можно увидеть разные раритетные вещи – от тяжёлой техники до простых бытовых предметов, которые раньше были в обиходе в нашей стране. Нам важно помочь детям узнать больше про историю своей страны», – объяснил выбор площадки Анатолий Локоть.

В этом году актуальность замещающих семей возрастает. По словам Анатолия Локоть, ситуация, которая была 80 лет назад, повторяется и сегодня. «У нас сейчас очень важная миссия – принимать детей, которые потеряли свой кров, остались без своих родителей во время специальной военной операции, во время проведения боевых действий», – отметил мэр города Новосибирска.

После поздравлений каждого из выступающих замещающим родителям были вручены благодарственные письма и подарки.

На сцену выходили и многодетные семьи, в которых число детей достигает удивительных цифр, и не очень большие, но такие же счастливые и дружные. Матери посвящают свою жизнь заботе о кровных и приемных детях, каждый день уделяя внимание их развитию. Именно этот огромный труд хотели отметить проведением такого масштабного мероприятия. В День опекуна представители государственных структур смогли лично поздравить каждую замещающую семью, которая не побоялась взять на себя такую серьезную ответственность и с честью исполняет свои обязанности.

Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, отметила, что Новосибирск сегодня «является лидером в Российской Федерации по количеству ребятишек, принятых в семьи, и по очень небольшому числу тех, кто ещё только ожидает появления своих родителей». Сегодня 94% детей из детских домов уже обрели свою семью – 2876 детей живут в замещающих семьях.

Николай Тямин, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, заслуженный работник службы защиты населения Российской Федерации, продолжил эту тему, рассказав гостям мероприятия о том, как обстоят дела с организациями для устройства детей в семьи. «В Новосибирске до недавнего времени было 13 детских домов. На сегодняшний день их осталось всего 3. Целых 10 домов закрыли потому, что жители Новосибирска и Новосибирской области откликнулись на призыв института приемной семьи. За это вам низкий поклон и огромное спасибо. У каждого из вас доброе сердце!», – отметил Николай Тямин.

После торжественной части семьи смогли посетить экскурсию по музею «Галерея времени», лекцию от поискового отряда «Лиза Алерт» и мастер-класс по дрессировке собак от кинологического центра «Барс». На территории музея также присутствовал фитобар и полевая кухня. На мероприятии дети смогли познакомиться с профессией пожарного и нанести себе на лицо грим вместе с больничными клоунами.