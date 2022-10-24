Два ребёнка попали в реанимацию после жёсткой аварии под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирска

В жёстком ДТП в Новосибирской области пострадали пять человек, один ребёнок находится в коме.

Пять человек пострадали в результате ДТП в Доволенском районе. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска. Авария произошла в 18:20 на дороге «Здвинск — Довольное — Кочки».

«Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением водителя 1987 г.р. совершил выезд на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с а/м Ниссан Кондор, который двигался во встречном направлении», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Сиб.фм, два ребёнка мальчик 2015 года рождения и девочка 2006 года рождения попали в реанимацию. Мальчик находится в коме.

Также известно, что пострадали ещё три человека — водитель ВАЗ и пассажиры. Предположительно, все пострадавшие в тяжёлом состоянии.

Также в результате аварии на дорогу вылилось автомобильное топливо. На место происшествия выезжали спасатели, чтобы смыть его с проезжей части и не допустить возгорания.