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Прокуратура проверит побег двух заключенных из колонии-поселения в Новосибирской области

Фото Прокуратура проверит побег двух заключенных из колонии-поселения в Новосибирской области
Фото Прокуратура проверит побег двух заключенных из колонии-поселения в Новосибирской области

Фото: Depositphotos

Прокуратура Новосибирской области расследует побег двух заключенных из колонии-поселения в регионе.

Прокуратурой Новосибирской области организована проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в отношении сотрудников колонии-поселения №8 после побега двух осужденных.

В ходе плановой проверки в исправительном учреждении было выявлено отсутствие осужденных за преступления против собственности Сергея Усарова и Игоря Кащенко.

Заключенные в этой колонии-поселении содержатся без охраны и могут, с разрешения администрации учреждения, передвигаться в пределах муниципального образования, если это нужно по работе или в связи с обучением. Осужденные также могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и пользоваться ими без ограничения.

Согласно ориентировке ФСИН, Сергею Усарову 23 года, его рост — 175 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Игорю Кащенко 43 года, его рост — 190 сантиметров. У Игоря русые волосы, голубые глаза и обычное телосложение.

Следователь 4 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело о побеге из мест лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о вынесении судом приговора заключенному, давшему взятку сотруднику колонии.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ФСИН
Прокуратура Новосибирской области
заключенные
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