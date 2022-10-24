Это упражнение творит чудеса: женщины молодеют на 10 лет, благодаря одному утреннему ритуалу

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Тибетская утренняя зарядка помогает женщинам поддерживать молодость и нормализовать энергетику тела. В материале Сиб.фм публикуем эффективные упражнения.

Растирание рук

Лежа в кровати, растирайте свои руки в течение 5-7 секунд, ладошки должны стать горячими. Это упражнение заодно поможет продиагностировать состояние собственного биополя. Если ладони сухие и горячие, то с энергетикой вашего организма все в порядке. Если ладони после растирания теплые — биополе немного снижено. Если ладони и вовсе не согреваются, и становятся влажными — это верный признак того, что ваш организм дал сбой, у него серьезные проблемы. Такие люди часто страдают вегетососудистой дистонией.

Восстановление зрения и цвета волос

После растирания ладоней кладем их на область глаз. Слегка надавливайте на них, придерживаясь темпа: 1 секунда — 1 движение. Сделать нужно 30 таких движений за 30 секунд. После этого не спешите убирать ладони с глаз, оставьте их в таком положении еще на 30 с, а если вы страдаете плохим зрением, то на 2 минуты. Таким нехитрым способом вы можете улучшить свое зрение, так как идет питание глазного яблока и всех рецепторов вокруг. Что интересно, помимо зрения, восстанавливается и натуральный цвет волос.

Растираем уши

Теперь таким же способом разотрите ладони и надавливайте руками на уши: пальцы сзади на затылке, ладони прижмите к ушам. Темп: 1 секунда — 1 движение. Всего 30 движений. Через какое-то время у вас полностью пройдет хроническое воспаление ушей и намного улучшится слух, станет лучше работать голова: появится ясность.

Подтяжка лица

Большой палец кладем за ухо, руки сжимаем в кулачки и начинаем подтяжку лица от подбородка к ушам, сильно надавливая на лицо и обратно, это 1 движение, а надо сделать – 30. После этого упражнения вы можете почувствовать прилив крови к лицу и даже немного вспотеть. Оно стимулирует циркуляцию лимфы, улучшает кровообращение. Подтягивается овал лица, улучшается его цвет и состояние кожи.

Массаж лба

Положите руки на лоб таким образом: правая непосредственно касается лба, левая сверху прижата к правой. Начинайте массировать лоб челночными движениями сложенных рук от виска к виску, делая одно движение в секунду. Выполните 30 движений за 30 секунд. Это упражнение способствует очищению гайморовых пазух, активизирует работу гипофиза и — в качестве бонуса — разглаживает морщины.

Массаж темени

Упражнение воздействует на теменную область. Под шею кладем валик или сворачиваем подушку, руки сплетаем в кольцо. Правая рука снизу, левая ложится сверху. Начинаем делать движение в нескольких сантиметрах от головы от лба к затылку. Делаем 30 раз. Затем «зависаем» над темечком и делаем движения от одного уха к другому. Также 30 раз. Это упражнение очень хорошо для тех, у кого высокое или низкое давление: оно будет приходить в норму. При этом упражнении улучшается подвижность плечевых суставов, а также подкачиваются мышцы рук. Проходят боли в плечах, и если вы раньше не могли поднимать руки вверх, то через некоторое время сможете легко это сделать.

Массаж щитовидной железы

Подготовка: разглаживаем тыльной стороной ладони (вторая – снизу) от уха до уха весь подбородок. Далее: фалангами пальцев с 2-х сторон от уха вниз до ключиц массируем по шее вверх-вниз. Этими же движениями проходим шею сзади и растираем обязательно 7-й шейный позвонок одной рукой, потом другой, по 15 раз. Проходим легким массажем фалангами пальцев по всей грудине и под ключицами. Руки, согнутые в локтях, перекрестили и большие пальчики вставили над ключицами вглубь, поднимаем локти вверх и опускаем вниз — 15 раз.

Правую ладонь кладем на щитовидку, левую руку сверху. Затем левой рукой двигайтесь от щитовидной железы до пупка на расстоянии несколько сантиметров от тела. Повторите это движение 30 раз. По окончании выполнения возвращаем левую ладонь на правую и задерживаемся в этом положении на 5-7 секунд.

Массаж живота

Не отрывая рук друг от друга и от тела, медленно сползаем ими на живот. Сделайте 30 круговых движений по часовой стрелке в области живота. Благодаря данному массажу, проходят хронические запоры, улучшается работа кишечника.

Растирание стоп

Сядьте. Помассируйте по очереди стопы. Если обнаружились болевые точки, то стоит хорошо промассировать их. По окончании массажа разотрите ноги снизу доверху.

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