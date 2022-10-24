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общество

Губернатор Травников возглавил оперативный штаб Новосибирской области

Фото Губернатор Травников возглавил оперативный штаб Новосибирской области
Фото Губернатор Травников возглавил оперативный штаб Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области создали оперштаб для режима базовой готовности.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил оперативный штаб региона для режима базовой готовности. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

При режиме базовой готовности высшие должностные лица получают полномочия для усиления охраны общественного порядка, стратегических объектов, коммуникации, энергетики, связи и общественного транспорта. Также под особой охраной могут оказаться объекты, представляющую повышенную опасность для здоровья людей и природы.

В регионе вводится особый режим работы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи.

Различные режимы готовности с 20 октября ввели во всех регионах России. Большая часть регионов получила базовую готовность, как и Новосибирская область.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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