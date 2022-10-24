Кошачий ус в кошельке: три сильнейших талисмана для богатства и привлечения денег

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Заводчики кошек, прячьте своих питомцев. По всемирной паутине бродит информация о том, что кошачий ус притягивает финансовый успех.

Живой усик богатство не притянет!

Оговоримся, что денежным талисманом может стать только ус, который выпал сам (коты периодически теряют отдельные усы). Поэтому нет смысла специально срезать кошачий ус. Кроме того, что для кошки это неприятно и вредно, да «живой» усик слабо притягивает богатство.

Усатый талисман

Если вы случайно нашли кошачий ус на ковре или ещё где-то, положите его в кошелёк, чтобы постоянно водились деньги. Правда, придётся немного потрудиться и «зарядить» усик. Для этого у опытных медиумов существует специальный обряд.

Заряжаем талисман

Такой обряд или ритуал можно провести самостоятельно:

1. Полюбуйтесь на усик, лежащий на вашей ладони – находка действительно редкая.

2. Двумя пальцами возьмитесь за толстый кончик.

3. Представьте, что кошачий ус — нить, канал и чувствительный сенсор, который связывает ваш кошелёк с миром гарантированных доходов.

4. Над кошачьим усом трижды прочтите заговор на деньги.

5. Поместите заговорённый усик в свой кошелёк.

6. Талисман носите в отделении для денег, а при расчётах следите, чтобы ус не выпал и не попался на глаза другим людям.

Заговор на кошачий ус

Денежки чую, денежки собираю, ловлю, в кошель сажаю, ни одна деньга не сбежит — что взято, то у меня лежит и да будет так!

Мощный талисман «Сеятель и Солнце»

Самым сильным денежным талисманом считается золотой червонец. Это монета была отчеканена еще в советские времена. Главная ее отличительная особенность в том, что на ней изображены Сеятель и Солнце — символ того, что все ваши труды и усилия будут вознаграждены. Первая такая монетка появилась в 1923 году. Также такие монеты выпускались и в 1975, 1976, 1982 и 2001 годах.

Обратите внимание, что каждый раз, когда выпускались эти монеты, в нашей стране улучшалась жизнь и происходили перемены к лучшему. Если вы найдете такую монету-талисман, то храните ее всегда при себе и никому не показывайте.

Десятка бубей

Если вы занимаетесь торговлей, то деньги поможет привлечь бубновая десятка. Эта игральная карта считается покровителем для всех, кто хочет легких денег. Купите новую колоду карт, выберите бубновую десятку и положите ее в свой кошелек. Она непременно принесет удачу в торговле и поможет разбогатеть.