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Косметолог из Новосибирска дала советы по уходу за кожей в холода

Фото Косметолог из Новосибирска дала советы по уходу за кожей в холода
Фото Косметолог из Новосибирска дала советы по уходу за кожей в холода

Фото: RU.FREEPIK.COM

Новосибирский косметолог рассказала, как защитить кожу от последствий холодного осеннего ветра.

Косметолог из Новосибирска Нина Зудилова в разговоре с изданием «МК в Новосибирске» рассказала о способах защиты кожи при наступлении холодов. Специалист отметила, что с наступлением осени и приближением зимы погодные условия становятся неблагоприятными для кожи и могут привести к её повреждениям.

В первую очередь Зудилова рекомендует пересмотреть набор средств для ухода. Если летние кремы могут быть лёгкими, то с наступлением осени стоит переходить на более питательные и насыщенные.

«Лучше использовать те средства, которые увлажнят и восстановят защитную гидролипидную мантию кожи. В их составе могут содержатся сквалан, церамиды, пантенол и ниацинамид», — говорит специалист.

Кроме того, необходимо отшелушивание и очищение. Для этого достаточно использовать пилинги с миндальной, молочной, салициловой кислотой или энзимы один или два раза в неделю.

«Чтобы крем впитался и дал нужный эффект, наносите его за час перед сном и за полчаса до выхода из дома», — рассказывает косметолог.

Также Нина Зудилова предупреждает, что пользоваться горячей водой для умывания нельзя, это может привести к обезвоживанию и покраснению кожи. То же самое касается скрабов с твёрдыми частицами.

Напомним, ранее косметолог указала на опасность прыщей в «треугольнике смерти».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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