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Купающийся дикий кабан попал на видео в Ленобласти

Фото Купающийся дикий кабан попал на видео в Ленобласти
Фото Купающийся дикий кабан попал на видео в Ленобласти

Фото: «Комитет по животному миру Ленинградской области»

Дикий кабан был пойман в одном из городов Ленинградской области.

В Выборге Ленинградской области в центре города поймали дикого кабана, сообщает online47.ru.

Животное обнаружили утром 23 октября. Дикий кабан устроил заплыв у Крепостного моста, сообщили в группе ВК «Комитет по животному миру Ленинградской области».

Очевидцы смогли снять заплыв кабана на видео.

Судя по опубликованным кадрам, самка кабана плавала вдоль набережной и бегала в воде, на мелководье. Однако прогулку животного скоро прервали, накинув на него лассо.

Кабаниху поймали и связали веревками. Затем ее отвезли в лес и благополучно отпустили в естественную среду обитания. Там она бросилась наутек от своих спасителей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на дачах в селе Лекарственное в Новосибирской области дикие кабаны начали выходить к людям.

Напомним, в одном из городов Ленинградской области по улицам пробежалось семейство диких кабанов.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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