Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Кузбассе мобилизованные попросили их покрестить перед отправкой на СВО.

Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь. Об этом сообщает интернет-журнал Сибдепо со ссылкой на руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакона Вячеслава Ланского.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года родственники мобилизованных военнослужащих стали приходить в церковь, чтобы поставить свечку за здравие. Начало мобилизации также совпало с ежегодным осенним увеличением числа прихожан.

«количество прихожан ежегодно увеличивается, так как заканчивается дачный сезон и люди возвращаются в города. Сейчас, кроме обычных прихожан, в церкви приходят сами мобилизованные. Они просят покрестить их. Также мы тесно общаемся с родственниками призывников», — сообщил диакон.

По словам представителя РПЦ, крещение бесплатное, но каждый человек вправе добровольно пожертвовать деньги на нужды церкви.

По словам Вячеслава Ланского, храмы и церкви не предоставляют скидки и акции для мобилизованных, так как в них не ведется торговля.

Статистику по венчанию РПЦ не ведет, но по наблюдениям диакона, в последние годы православные жители Кузбасса реже совершают такой обряд.

«Люди не хотят брать перед Богом ответственность за другого человека», — отмечает диакон Кемеровской епархии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что митрополит Новосибирский и Бердский Никодим благословил мобилизованных на крещение.

Также жители Искитима возмутились видеонаблюдением в новосибирской церкви.