Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Кузбассе мобилизованные попросили их покрестить перед отправкой на СВО.
Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь. Об этом сообщает интернет-журнал Сибдепо со ссылкой на руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакона Вячеслава Ланского.
После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года родственники мобилизованных военнослужащих стали приходить в церковь, чтобы поставить свечку за здравие. Начало мобилизации также совпало с ежегодным осенним увеличением числа прихожан.
«количество прихожан ежегодно увеличивается, так как заканчивается дачный сезон и люди возвращаются в города. Сейчас, кроме обычных прихожан, в церкви приходят сами мобилизованные. Они просят покрестить их. Также мы тесно общаемся с родственниками призывников», — сообщил диакон.
По словам представителя РПЦ, крещение бесплатное, но каждый человек вправе добровольно пожертвовать деньги на нужды церкви.
По словам Вячеслава Ланского, храмы и церкви не предоставляют скидки и акции для мобилизованных, так как в них не ведется торговля.
Статистику по венчанию РПЦ не ведет, но по наблюдениям диакона, в последние годы православные жители Кузбасса реже совершают такой обряд.
«Люди не хотят брать перед Богом ответственность за другого человека», — отмечает диакон Кемеровской епархии.
Ранее Сиб.фм сообщал, что митрополит Новосибирский и Бердский Никодим благословил мобилизованных на крещение.
Также жители Искитима возмутились видеонаблюдением в новосибирской церкви.
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