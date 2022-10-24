Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь

Фото Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь
Фото Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Кузбассе мобилизованные попросили их покрестить перед отправкой на СВО.

Мобилизованные жители Кузбасса стали чаще ходить в церковь. Об этом сообщает интернет-журнал Сибдепо со ссылкой на руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакона Вячеслава Ланского.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года родственники мобилизованных военнослужащих стали приходить в церковь, чтобы поставить свечку за здравие. Начало мобилизации также совпало с ежегодным осенним увеличением числа прихожан.

«количество прихожан ежегодно увеличивается, так как заканчивается дачный сезон и люди возвращаются в города. Сейчас, кроме обычных прихожан, в церкви приходят сами мобилизованные. Они просят покрестить их. Также мы тесно общаемся с родственниками призывников», — сообщил диакон.

По словам представителя РПЦ, крещение бесплатное, но каждый человек вправе добровольно пожертвовать деньги на нужды церкви.

По словам Вячеслава Ланского, храмы и церкви не предоставляют скидки и акции для мобилизованных, так как в них не ведется торговля.

Статистику по венчанию РПЦ не ведет, но по наблюдениям диакона, в последние годы православные жители Кузбасса реже совершают такой обряд.

«Люди не хотят брать перед Богом ответственность за другого человека», — отмечает диакон Кемеровской епархии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что митрополит Новосибирский и Бердский Никодим благословил мобилизованных на крещение.

Также жители Искитима возмутились видеонаблюдением в новосибирской церкви.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32474
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
24393
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19118
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
14625
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13734
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
13637
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
12724
Нечисть вырвется наружу: экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина 31 октября 2022 года