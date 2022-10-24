Мужчина запер свою гражданскую жену в бане под Новосибирском

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В Новосибирской области мужчина силой удерживал свою гражданскую жену в бане.

В четверг, 20 октября, в Купино под Новосибирском мужчина избил сожительницу и запер в бане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

20 октября вечером в отдел полиции поступило сообщение о конфликте. Соседка рассказала прибывшим участковым, что сожители поссорились «по незначительному поводу». 27-летний мужчина угрожал убить 26-летнюю женщину, используя нож. Он избил девушку и запер в здании бани.

Полицейские вошли в помещение, где была заперта женщина, отвлекли мужчину, и один из сотрудников выбил нож из его рук.

Женщину освободили, а мужчину задержали и поместили под стражу. Ему вменяют пункты «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия).

Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двухлетний малыш с братом заточили бабушку на балконе в Новосибирске. Чтобы ее вытащить, пришлось вызвать спасателей.

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