Нечисть вырвется наружу: экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина 31 октября 2022 года

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Мистический праздник Хэллоуин ежегодно празднуют 31 октября. Согласно одной легенде, в эту дату к власти приходит божество смерти, которое призывает на помощь души умерших людей. По словам экстрасенсов эта дата очень опасна, ведь ворота между миром живых и мертвых отворяются, и души усопших приходят на землю. В материале Сиб.фм рассказываем об опасности праздника.

Астрологи и экстрасенсы предупреждают, что самая главная опасность будет исходить не от духов, призраков и прочих потусторонних сущностей, а от самих людей. В этот день вас с легкостью могут сглазить. А те, кто не уверен в себе, могут заработать и самосглаз. Лучше держаться подальше от завистливых и злых личностей, так как им совсем не обязательно разговаривать с кем-то, чтобы сглазить человека, навлечь на него беду.

Ещё одной большой опасностью станут зависть и злоба. Если в этот день очень часто пребывать в негативном расположении духа, можно очень сильно навредить своей удаче. Отрицательные эмоции навлекут беду в любовной сфере, в финансовых делах.

Кроме того, в хэллоуинское полнолуние лучше не проводить гадания, особенно с зеркалами, потому что они концентрируют вокруг себя негативную энергию. Экстрасенсы настойчиво рекомендуют не проводить темные ритуалы, обряды на проклятья, привороты и отвороты, так как за все это духи возьмут с вас особую плату. Это может спровоцировать ряд непредсказуемых событий.

Также в этот день опасность может подстерегать всех, кто любит поднимать предметы, лежащие на земле и приносить их домой. Ни в коем случае нельзя трогать украшения, деньги, кошельки, фотографии. Все это может быть заряжено очень плохой энергией, которая не только вытянет все ваши силы, но и разрушит планы на будущее.

Об опасном влиянии Хэллоуина предупреждают и психологи. Ведь чаще всего участниками торжества дети и подростки, у которых еще недостаточно окрепла психика.

«При этом игра в мертвецов превратилась в норму, а границы между добром и злом стерлись. Поэтому родителям следует уберечь своих детей от всего этого негатива и не подогревать интерес к ужасу и насилию, пусть даже шуточному. Не позволяйте срабатывать механизму визуализации и воплощения зла в реальность, а также думать, что зло и ненависть — это норма», — советуют эксперты.

Конечно же, негативно отзываются об этом празднике тьмы и священнослужители. Святые отцы говорят, что в это время родилось очень много традиций, которые перечат христианской вере. Более того, эти традиции достаточно опасны. Ведь человек, который переодевается в мертвеца и, тем более, ложится ради шутки в гроб, накликает на себя огромную беду и, сам того не осознавая, укорачивает свою жизнь. Поэтому даже если вы собираетесь отмечать Хэллоуин, священники рекомендуют «не лезть» в потусторонний мир и как-то тревожить мертвых.

Ранее Сиб.фм писал о том, как сибиряки отметили Хэллоуин в прошлом году. Напомним, что стоимость тыквы резко возросла в преддверии мистического праздника, а также стало известно, что приюты запретили отдавать чёрных кошек из-за жутких обрядов на Хэллоуин.

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