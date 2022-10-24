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экономика

Нельзя тянуть: что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года - будет или нет

Фото Нельзя тянуть: что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года - будет или нет
Фото Нельзя тянуть: что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года - будет или нет

Фото: pixabay.com

На фоне неутешительных новостей о рекордной смертности среди российских пенсионеров, сообщение о тринадцатой пенсии звучит обнадеживающе. Но инициатива продвигается крайне медленно.

Социальная справедливость

Ни много, ни мало, а на восстановление социальной справедливости замахнулись авторы законопроекта о 13-той пенсии в России. Группа депутатов от фракции тем самым желает повысить уровень благополучия пожилых россиян: «Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — отметил глава фракции Сергей Миронов. Этот законопроект уже не раз поступал на рассмотрение в Государственную Думу РФ.

Фото Нельзя тянуть: что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года - будет или нет 2

Очередное рассмотрение

На рассмотрение в Госдуму вновь представлен законопроект № 50206-8, авторы которого предлагают ввести в стране дополнительные декабрьские выплаты в пользу пенсионеров. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают установить выплату на постоянной основе. Причем перечислять ее всем пенсионерам независимо от типа пенсионного обеспечения. Что касается величины выплаты, предложено размер ее приравнять к текущему размеру пенсии на момент получения. Т.е. если пенсия составляет 12 тысяч рублей, то платить такую же сумму.

Госдума не пойдет против правительства

Принятие решения постоянно откладывается. Реализация проекта маловероятно по одной простой причине — Госдума не привыкла идти против Правительства, а Кабмин уже высказался против законопроекта. Правительственный контраргумент вполне предсказуем и не нов — отсутствие необходимых денежных средств в федеральном бюджете.

Кроме того, по мнению членов Правительства РФ, дополнительная пенсия в её текущем размере приведет к нарушению принципа социальной справедливости, а не к её восстановлению, как считают авторы законопроекта.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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