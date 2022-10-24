Нельзя тянуть: что известно о 13-й пенсии в декабре 2022 года - будет или нет

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На фоне неутешительных новостей о рекордной смертности среди российских пенсионеров, сообщение о тринадцатой пенсии звучит обнадеживающе. Но инициатива продвигается крайне медленно.
Ни много, ни мало, а на восстановление социальной справедливости замахнулись авторы законопроекта о 13-той пенсии в России. Группа депутатов от фракции тем самым желает повысить уровень благополучия пожилых россиян: «Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — отметил глава фракции Сергей Миронов. Этот законопроект уже не раз поступал на рассмотрение в Государственную Думу РФ.
На рассмотрение в Госдуму вновь представлен законопроект № 50206-8, авторы которого предлагают ввести в стране дополнительные декабрьские выплаты в пользу пенсионеров. Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают установить выплату на постоянной основе. Причем перечислять ее всем пенсионерам независимо от типа пенсионного обеспечения. Что касается величины выплаты, предложено размер ее приравнять к текущему размеру пенсии на момент получения. Т.е. если пенсия составляет 12 тысяч рублей, то платить такую же сумму.
Принятие решения постоянно откладывается. Реализация проекта маловероятно по одной простой причине — Госдума не привыкла идти против Правительства, а Кабмин уже высказался против законопроекта. Правительственный контраргумент вполне предсказуем и не нов — отсутствие необходимых денежных средств в федеральном бюджете.
Кроме того, по мнению членов Правительства РФ, дополнительная пенсия в её текущем размере приведет к нарушению принципа социальной справедливости, а не к её восстановлению, как считают авторы законопроекта.
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