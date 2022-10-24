Поднимется Черное солнце: зелёная ведьма рассказала об опасности Коридора затмений 25 октября 2022 года

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По мнению медиумов, астрологов, парапсихологов, ведьм всех мастей – коридор затмений – это время глобальных трансформаций в жизни планеты и каждого человека. Период опасный, сложный, и чтобы его пройти без особых потерь, нужно знать, как вести себя в это время.

Что такое коридор

Коридором затмений принято называть промежуток между двумя планетарными затмениями. Такие периоды возникают периодически в космическом пространстве. Нынешний эксперты уже назвали «кармическим». Продлится он с 25 октября по 8 ноября 2022 года. В это время становятся тонкими границы и приоткрываются врата между Явью (нашим явным миром) и Навью (не явным, потусторонним миром). Для нас, простых смертных, это означает открытие новых возможностей и права выбора судьбы на ближайшие 18 лет.

Дело в том, что во время нынешних затмений Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию на одной оси. Это означает, что наступает ключевой поворот нашей судьбы, когда мы можем изменить свою жизнь.

Кармическая отработка

Отрабатывать карму придётся всем: и странам, и людям в отдельности. «Зелёная» (светлая) ведьма Алёна Полынь утверждает, что в этот период обостряются психические отклонения. Поэтому тем, у кого психика расшатана, в период с 25 октября по 8 ноября лучше не выходить из дома, в особенности ночью. Также она считает, что страны «начинают активно отрабатывать карму». С 25 октября по 8 ноября возникнет вполне опасная фаза, способная усилить катаклизмы, и государствам придётся столкнуться с кармической отработкой.

Спокойствие, только спокойствие!

Все эксперты в один голос советуют в периоды затмений сохранять самообладание и не впадать в панику. Луна закроет Солнце 25 октября 2022 года в 13:48 по Москве, но не полностью, а лишь частично. Зато нас с вами накроет эмоциональной волной по самое «не хочу». Есть время приготовиться, чтобы уберечь здравый рассудок. Вот что надо успеть до начала коридора затмений:

· проведите генеральная уборка дома и в собственной жизни;

· выпутывайтесь из гнетущих связей;

· избавьтесь от рухляди вредных привычек (они – зло и путь на дно);

· отнесите на помойку старые вещи и повреждённые предметы (если пожалеете, то коридор затмений всё равно сметёт старьё с вашего пути, но сделает это жёстко и с болью, вырывая с корнем всё отжившее, чтобы вы не потянули хлам в новую жизнь).

Как сохранить разум?

Нынешний коридор затмений коснётся абсолютно каждого. Спрятаться и переждать в сторонке не получится. Лучше найти свои личные точки опоры, чтобы удержаться в бушующем море космической энергии. Такими точками могут стать:

1. эмоционально стабильные и сильные люди (личности);

2. ваша ответственность за своё состояние в моменте (не тянитесь за бокалом вина, если не можете сдержать слёз после 100 грамм алкоголя);

3. не пытайтесь влиять на ситуацию, если она вам не поддаётся ( наблюдайте со стороны и размышляйте философски);

4. не давайте влиять на ваше настроение безумным новостям, насколько это возможно.

В коридоре затмений нельзя

· ругаться с теми, кого вы хотели оставить в своей жизни;

· спешить, суетиться, давить на ситуацию;

· позволять чувствам взять верх над разумом;

· хлопать дверью, уходя из отношений или с работы;

· раздуваться, как индюк от амбиций;

· давать обещания;

· препятствовать трансформации;

· назначать и вести важные переговоры;

· принимать важные решения (возьмите паузу).

В коридоре затмений можно

· завязывать с тем, что опостылело;

· прощать и просить прощения;

· избавляться от хлама (вредные привычки, жир на боках и т.п.);

· отдавать долги, завершать старые дела;

· замедлиться и наблюдать за ситуацией

Самое лучшее, что вы можете сделать для себя в это время — посвятить период затмений самопознанию: начать ходить к психологу, пробовать духовные практики и медитации, чаще бывать на природе и успокоиться.