Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту

Freepik, authors: Tharakorn, PeopleImages, coffeekai

Рак языка и полости рта является злокачественной опухолью, которая развивается на слизистой оболочке языка. В материале Сиб.фм рассказываем о причинах и симптомах развития заболевания.

Причины рака языка и полости рта

Алкоголь и табак. Согласно данным исследования, 75 % всех злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта связаны с употреблением алкоголя и табака. Курение более 40 сигарет в день в 7 раз повышает риск развития рака полости рта, а потребление более 800 г крепких спиртных напитков в неделю — в 6 раз.





Согласно данным исследования, 75 % всех злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта связаны с употреблением алкоголя и табака. Курение более 40 сигарет в день в 7 раз повышает риск развития рака полости рта, а потребление более 800 г крепких спиртных напитков в неделю — в 6 раз. Хроническое воспаление. При пародонтите риск развития рака полости рта повышается в 2–5 раз. Считается, что это связано с различиями в составе микроорганизмов полости рта.





При пародонтите риск развития рака полости рта повышается в 2–5 раз. Считается, что это связано с различиями в составе микроорганизмов полости рта. Хронические травмы слизистой оболочки от острых краёв зубов или пломб, неправильно подобранных протезов или имплантов. Также травма может появиться из-за поведенческих привычек, например прикусывания слизистой оболочки.





от острых краёв зубов или пломб, неправильно подобранных протезов или имплантов. Также травма может появиться из-за поведенческих привычек, например прикусывания слизистой оболочки. Вирус папилломы человека. Это распространённый вирус, который не причиняет вреда большинству людей и проходит самостоятельно. В то же время он может вызвать изменения, приводящие к раку. Более 90 % опухолей, связанных с ВПЧ, вызваны 16-м типом вируса.





Это распространённый вирус, который не причиняет вреда большинству людей и проходит самостоятельно. В то же время он может вызвать изменения, приводящие к раку. Более 90 % опухолей, связанных с ВПЧ, вызваны 16-м типом вируса. Пищевые привычки. К таким привычкам относится недостаток микронутриентов из-за низкого потребления фруктов и овощей, а также употреблением слишком горячей и пряной пищи. Пищевые привычки вызывают рак полости рта в 10–15 % случаев.





К таким привычкам относится недостаток микронутриентов из-за низкого потребления фруктов и овощей, а также употреблением слишком горячей и пряной пищи. Пищевые привычки вызывают рак полости рта в 10–15 % случаев. Некоторые наследственные заболевания : пигментная ксеродерма, синдром Ли — Фраумени, системная красная волчанка, склеродермия и атаксия-телеангиэктазия.





: пигментная ксеродерма, синдром Ли — Фраумени, системная красная волчанка, склеродермия и атаксия-телеангиэктазия. Кислоты, щёлочи и другие химические вещества в виде паров и аэрозолей, например на химическом предприятии. Они повышают риск развития злокачественных новообразований языка и полости рта.

Симптомы рака языка и полости рта

Слизистую оболочку полости рта можно осмотреть самостоятельного. Это позволяет выявить рак на ранних стадиях без дополнительной диагностики.

Рак слизистой оболочки полости рта имеет три формы роста:

Экзофитный — больший компонент опухоли растёт над слизистой оболочкой, выглядит как бляшкообразный, грибовидный нарост с чёткими границами.

Эндофитный — опухоль распространяется вглубь без чётких границ, выглядит как язва или уплотнение.

Смешанная форма.

Возможные симптомы рака слизистой оболочки полости рта:

Непроходящее красное, розовато-красное или белое пятно, язва или узловое образование на слизистой оболочке каменистой плотности. При контакте, например при чистке зубов, эти изменения могут кровоточить.

Постоянная боль в горле, боль при глотании, не связанная с простудой. Жжение и болезненность в поражённой области. Редко может беспокоить боль в ухе.

Нарушение подвижности языка, если опухоль располагается в этой области, и связанное с этим изменение речи.

Проблемы с глотанием, попёрхивание, если опухоль находится рядом с корнем языка.

Увеличение лимфоузлов на шее.

Необъяснимые кровотечения из языка вне травм и прикусывания.

Онемение во рту, которое не проходит.

Особенности развития рака полости рта в зависимости от причин

Отличительной особенностью опухолей, связанных с курением, является высокая мутационная нагрузка. Это значит, что на ткани регулярно воздействует большое количество канцерогенов. Кроме этого, из-за воздействия табачного дыма на организм в целом могут появиться множественные очаги поражения в пределах пищевода, желудка, печени и поджелудочной железы, реже в двенадцатиперстной кишке.





Это значит, что на ткани регулярно воздействует большое количество канцерогенов. Кроме этого, из-за воздействия табачного дыма на организм в целом могут появиться множественные очаги поражения в пределах пищевода, желудка, печени и поджелудочной железы, реже в двенадцатиперстной кишке. В хроническом воспалении наибольшую роль оказывают бактерии. Они способствуют тому, что клетка, пройдя весь свой цикл, не умирает, как это должно происходить в норме, а продолжает размножаться.





Они способствуют тому, что клетка, пройдя весь свой цикл, не умирает, как это должно происходить в норме, а продолжает размножаться. ВПЧ интегрирует свой геном ДНК в ядро клетки-хозяина, и клетки начинают вырабатывать онкопротеины E6 и E7. В результате нарушается процесс запрограммированной гибели клеток, который необходим для восстановления ДНК хозяина. Клетки, которые вырабатывают E6, становятся генетически нестабильными. Белок E7 нарушает клеточный цикл и приводит к размножению клеток и их злокачественной трансформации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак. Напомним, какие виды рака передаются по наследству, а также как с ними справиться с помощью вируса.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.