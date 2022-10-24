ПСБ повысил ставки по всей линейке вкладов и накопительному счету «Про запас»

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ПСБ улучшил условия по сберегательным продуктам. По накопительному счету «Про запас» максимальная ставка увеличена до 9%*.

Такая ставка действует для клиентов, которые впервые за последние три месяца** открывают накопительный счет в ПСБ либо за этот период их суммарный остаток на всех накопительных счетах не превышал 1000 рублей. Повышенная ставка 9% годовых начисляется на сумму до 10 млн рублей в первые два месяца после открытия счета.

Также ПСБ увеличил доходность по всей линейке срочных депозитов в рублях – рост ставок по вкладам составил до 0,35 п.п.

По вкладу «Сильная ставка» доходность увеличивается до 8%*** для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. Вклад открывается на срок от полугода до трех лет, минимальная сумма размещения – 100 тысяч рублей.

Кроме того, повышены ставки по вкладам «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности». Дополнительную надбавку к ставке получат вкладчики, которые впервые за последние два года размещают денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«Сейчас люди рассматривают более доходные варианты размещения свободных денежных средств, которые обеспечивают гарантированный доход и позволяют эффективно планировать свой бюджет, а вклады и накопительные счета остаются одним из самых понятных и удобных инструментов сбережения. Улучшение условий по вкладам дает возможность зафиксировать привлекательную доходность на комфортный для каждого клиента срок размещения. А для более гибкого управления финансами мы изменили условия по наиболее популярному среди вкладчиков накопительному счету «Про запас», который обеспечивает доход без ограничений по пополнению или снятию денежных средств», – отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

*Указанная ставка 9% годовых по накопительному счету «Про запас» действует для сумм до 10 млн ₽ в течение двух первых месяцев для клиентов, не имевших в ПСБ действующих накопительных счетов, а также клиентов, у которых суммарный остаток на всех накопительных счетах ни в один из дней не превышал 1000 ₽ за последние 90 дней до даты открытия накопительного счета «Про запас». По окончании двух первых месяцев действия ставки начисление и выплата процентов производятся по базовым ставкам, действующем в банке на дату окончания указанного периода. Для сумм, превышающих 10 млн ₽, действует ставка 4% годовых. Минимальная гарантированная ставка – 4% годовых. Подробную информацию можно узнать на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 33 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 07.10.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**90 календарных дней (включительно до даты открытия).

***Ставка 8% годовых действует при размещении вклада "Сильная ставка": на сумму от 3 млн ₽ на срок 1098 дней. При этом указанная ставка применяется на сумму, рассчитанную как разница между совокупной суммой денежных средств, находившихся на счетах клиента, открытых в банке на момент открытия вклада, с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной суммой максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Минимальная гарантированная ставка – 6,7% годовых. Полные условия на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 10.10.2022. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.